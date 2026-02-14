Puerto Vilelas se tiñó de verde para despedir a Defensores

Y en este marco fue que este viernes por la noche todo el pueblo de Puerto Vilelas, y los alrededores, se congregó en el Paseo Peatonal de dicha localidad para llevar adelante el tradicional banderazo de apoyo a sus jugadores, que tiene por delante el encuentro más importante de los 73 años de historia de la institución.

Cabe destacar que el encuentro donde confrontarán Defensores de Vilelas (ganador de la Región Litoral Norte) y Juventud Unida de Gualeguaychú (vencedor de la Región Litoral Sur), se jugará este domingo a las 18, en el estadio Doctores José y Antonio Casteglione», la casa de Mitre de Santiago del estero con capacidad para 21.000 espectadores. El juez designado es el cordobés Matías Billone Carpio, que estará acompañado por Emanuel Serale y Matías González.

Para la ocasión serán alrededor de 2000 personas las que acompañaran a cada equipo, con entradas totalmente agotadas, ya que por cuestiones organizativas las mismas fueron vendidas en cada ciudad. No habrá expendio de boletos en Santiago del Estero.

Los jugadores del «Verde» de Vilelas antes de partir rumbo a Santiago del Estero, donde el domingo jugarán la final.

En relación a la definición, será a partido único, si al cabo de los 90 minutos reglamentarios termina igualado, habrá tiempo adicionado de 30 minutos más. Si persiste la igualdad, habrá penales para determinar el equipo que ascienda al Torneo Federal «A».