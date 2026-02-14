El Complejo Cultural Guido Miranda ya “carga” su temporada 2026

El emblemático Complejo Cultural Guido Miranda ya comenzó a preparar lo que será su temporada 2026. Con carteles que anuncian “cargando temporada”, el espacio cultural de Resistencia atraviesa semanas de trabajos intensivos de mantenimiento y planificación artística de cara a su reapertura en abril.

En diálogo con este medio, su directora, Sandra Sisti, confirmó que actualmente el edificio se encuentra en plena etapa de acondicionamiento para recibir nuevamente al público.

Trabajos en sala y estructura

Entre las tareas que se están llevando adelante se destaca la puesta a punto de la sala principal del teatro. Las butacas están siendo ajustadas debido al desgaste propio del uso continuo: se revisan apoyabrazos, fijaciones y estructuras.

También se trabaja sobre el piso de madera del escenario y la sala, afectado en ocasiones por la humedad y las lluvias intensas que impactan en la zona céntrica de Resistencia. A esto se suma el recambio de la telonería, que ya presenta signos de desgaste por el paso de los años.

En paralelo, el equipo técnico realiza limpieza y mantenimiento integral de los sistemas de aire acondicionado, fundamentales para el funcionamiento del espacio en una región de altas temperaturas como el Chaco.

Los trabajos se desarrollan durante febrero y continuarán en marzo, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio formal de actividades.

Anuncio oficial y agenda casi completa

Según adelantó Sisti, el lanzamiento oficial de la temporada 2026 se realizará hacia fines de marzo, junto al presidente del Instituto de Cultura del Chaco, el arquitecto Mario Zorrilla.

La programación promete mantener el nivel de actividad que caracterizó a los últimos años. De hecho, la agenda ya se encuentra prácticamente completa hasta diciembre, con propuestas teatrales, musicales, cinematográficas y producciones locales.

Además, el Guido Miranda será parte de un proyecto conjunto con el Teatro Nacional Cervantes, que prevé una producción especial entre julio y agosto, en articulación con el Instituto de Cultura.

Un escenario clave también para la Bienal

Otro de los eventos que marcará la agenda cultural de la ciudad es la Bienal Internacional de Escultura del Chaco. Si bien gran parte de sus actividades se desarrollan en el Parque 2 de Febrero y el Domo del Centenario, el Guido Miranda suele funcionar como escenario complementario para determinadas propuestas artísticas vinculadas a la Bienal.

Con mantenimiento en marcha, agenda avanzada y proyectos en articulación nacional, el Complejo Cultural Guido Miranda se prepara para un nuevo año cargado de arte y propuestas para el público chaqueño.