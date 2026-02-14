La Escondida puso en marcha el Operativo “Regreso a Clases 2026”

La Municipalidad de La Escondida inició el Operativo “Regreso a Clases 2026”, un plan de intervención en establecimientos educativos locales con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el inicio del ciclo lectivo.

Durante la mañana, personal municipal llevó adelante tareas de mantenimiento general en la Escuela Primaria Nº 176 “Antonio Rufino Barrientos”, dando así comienzo formal al operativo impulsado por la gestión del intendente Alfredo Caballero.

Las labores incluyeron trabajos de limpieza, desmalezado y acondicionamiento de los espacios, con el propósito de asegurar que alumnos y docentes puedan comenzar las clases en un entorno seguro, ordenado e higiénico.

Desde el municipio destacaron que en los próximos días el operativo continuará en otros establecimientos educativos de la localidad, conocida como “Ciudad Jardín”, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la educación y el bienestar de la comunidad.

El programa forma parte de las acciones previas al inicio del calendario escolar 2026, con una planificación que busca acompañar a las instituciones educativas y fortalecer las condiciones edilicias en el arranque del año.