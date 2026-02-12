Fontana realizó operativo de provisión de agua en la zona rural del barrio Anunciación

La Municipalidad de Fontana llevó adelante un operativo de provisión de agua potable en la zona rural del barrio Anunciación, con el objetivo de asistir a las familias que residen en sectores más alejados del ejido urbano.

El trabajo fue coordinado por el Departamento de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, que desplegó un camión cisterna para garantizar el abastecimiento del recurso en el lugar.

Desde el Municipio señalaron que la acción busca asegurar el acceso a un servicio esencial y brindar respuestas a las necesidades de los vecinos del sector rural, especialmente en contextos donde el suministro regular presenta dificultades.

Asimismo, indicaron que este tipo de operativos forman parte de un esquema de acompañamiento territorial orientado a mejorar la calidad de vida de las familias fontanenses.

