Puerto Vilelas refuerza su plan de erradicación de microbasurales con operativos en distintos barrios

La Municipalidad de Puerto Vilelas avanza con el Programa de Erradicación de Microbasurales, una iniciativa que busca dar respuesta a una de las problemáticas ambientales más frecuentes en la localidad: la acumulación de residuos en espacios públicos.

El operativo más reciente se llevó adelante mediante un trabajo conjunto entre la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Seguridad Pública, Vial y Ambiental, que desplegaron cuadrillas de limpieza en puntos críticos de la ciudad. En esta ocasión, las tareas se concentraron en los barrios Ex Plomo y El Palmarcito, sectores previamente señalados por los propios vecinos a través de denuncias.

Además de la limpieza, los equipos municipales detectaron a personas arrojando basura en lugares no habilitados, motivo por el cual se realizaron denuncias formales para sancionar este tipo de conductas. Desde el Ejecutivo local recordaron que el servicio de recolección domiciliaria de residuos funciona de lunes a viernes en toda la ciudad, por lo que no existe justificación para que los vecinos depositen desperdicios en esquinas, baldíos o espacios verdes.

“El cuidado del ambiente es una responsabilidad compartida, y no vamos a permitir prácticas que atenten contra la limpieza y la salud de nuestra comunidad”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad Ambiental.

El municipio además puso a disposición de la ciudadanía una línea telefónica (0362 15-416-3740) para que cualquier vecino pueda realizar denuncias anónimas o enviar fotografías de personas que arrojen basura en lugares indebidos.

La iniciativa se enmarca dentro de la política de saneamiento urbano que viene impulsando la actual gestión, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes y erradicar focos de contaminación que afectan tanto al medioambiente como a la convivencia comunitaria.

“Cuidar Puerto Vilelas es una tarea de todos”, remarcaron las autoridades, instando a la población a comprometerse activamente en la preservación de los espacios comunes.