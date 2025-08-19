Puerto Tirol celebró su 137° aniversario con un Torneo de Beach Vóley que reunió a jóvenes talentos

En el marco de los festejos por el 137° aniversario de Puerto Tirol, el deporte volvió a ocupar un lugar central en la agenda de la comunidad. En la tarde de este fin de semana se llevó a cabo el Torneo Aniversario de Beach Vóley, organizado por el Área de Deportes y Recreación del Municipio, en la cancha de arena del barrio Los Aromos.

La jornada convocó a una gran cantidad de vecinos y familias que se acercaron para alentar a los jóvenes que, en distintas categorías, dejaron todo en la cancha y demostraron que el vóley es una disciplina en pleno crecimiento en la localidad.

Ganadores del certamen

Con un alto nivel competitivo, los podios quedaron conformados de la siguiente manera:

Sub-15 femenino:

🥇 Delfina Mongeló – Brenda González

🥈 Mía Mendoza – Brisa Acevedo

Sub-15 masculino:

🥇 Lautaro Giménez – Blas Caballero

🥈 Lautaro Sequeira – Elías Garay

Sub-21 femenino:

🥇 Lucía Trangoni – Eugenia Giménez

🥈 Antonella Flores – Celeste Hidalgo

Sub-21 masculino:

🥇 Darío Hidalgo – Paulo Robledo

🥈 Fabio Gabriel Benítez – Kevin Gastón Dalri

Más allá de los resultados, el certamen fue una verdadera fiesta deportiva, con jóvenes que pusieron de manifiesto su entusiasmo, disciplina y compañerismo en cada partido.

Reconocimientos a los representantes locales

Durante el evento también se realizó un especial reconocimiento a las duplas de Puerto Tirol que, en los últimos meses, han tenido destacadas participaciones en los Juegos Provinciales y Nacionales, representando con orgullo a la localidad. Entre ellas se encuentran:

Agustina Romero – Fiorella Barreto

Agustina Romero – Micaela Mongeló

Narela Arebalo – Nahiara Espínola

Nahiara Espínola – Valentina Domínguez

Zeniquel Héctor – Agustín Vallemos

Fabio Benítez – Luciano Castillo

Franco Castillo – Francisco Benítez

Dilan Fernández – Tiago Gauto

Luciano Castillo – Nicolás Borda

Celeste Hidalgo – Eugenia Giménez

Nahiara Herrera – Mailén Bergagno

“Cada dupla es reflejo de esfuerzo, compañerismo y pasión por el deporte, dejando en alto nuestros colores en cada torneo”, destacaron desde la organización.

Presencias y acompañamiento institucional

El acto de premiación contó con la presencia de la presidenta del Concejo Deliberante, Dra. Agustina Fernández; la edil Zulma Bobis; la responsable del Área de Deportes y Recreación, Cinthia Altamirano; la responsable del Área de Acción Social, Gladis Crespo; la referente del Programa Provincial Ñachec en Puerto Tirol, Miriam Suárez; y el responsable del Deporte Social del IDCh, Néstor Bergagno.

El intendente Humberto “Cacho” De Pompert encabezó el cierre del torneo, felicitando a todos los participantes y reafirmando el compromiso del municipio de seguir fortaleciendo el deporte como herramienta de inclusión, desarrollo y formación para los jóvenes.

El deporte como motor comunitario

El torneo dejó en claro que Puerto Tirol cuenta con una nueva generación de deportistas que sueñan en grande y que, con dedicación y entrenamiento, comienzan a posicionarse en competencias provinciales y nacionales. La organización resaltó que estos espacios no solo permiten el crecimiento deportivo, sino que también fomentan valores como la amistad, el respeto y el trabajo en equipo.

Con el Beach Vóley como protagonista, el aniversario 137 de la localidad quedó marcado por una jornada de sol, deporte y celebración comunitaria, donde la juventud volvió a ser el motor de las esperanzas y los proyectos de futuro.