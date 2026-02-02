Miraflores ofrece pileta municipal libre y gratuita todos los fines de semana

La iniciativa impulsada por la gestión del intendente Rafael Frías busca garantizar espacios de recreación seguros y accesibles para toda la comunidad durante la temporada de altas temperaturas.

La Municipalidad de Miraflores lleva adelante todos los fines de semana jornadas de pileta libre y gratuita en el natatorio municipal, una propuesta que convoca a familias, jóvenes y niños en un contexto de intenso calor en la región.

La actividad se desarrolla los sábados y domingos de 18 a 21 horas, y se complementa con el uso del camping municipal. Según informaron desde el municipio, el operativo cuenta con la presencia de profesores, cuidadores, personal de enfermería y trabajadores municipales capacitados, con el objetivo de garantizar seguridad y acompañamiento a los asistentes.

El intendente Rafael Frías destacó el sentido social de la iniciativa y remarcó la importancia de sostener políticas públicas inclusivas.

“En estos días de mucho calor, seguimos trabajando para que nuestras familias tengan espacios de recreación seguros, cuidados y gratuitos. Queremos que cada vecino y vecina pueda disfrutar, compartir y sentirse contenido. La pileta municipal es un lugar de encuentro para toda la comunidad y vamos a seguir fortaleciendo estas políticas públicas”, expresó.

Desde la gestión municipal señalaron que la propuesta forma parte de una estrategia integral orientada al bienestar comunitario, promoviendo el acceso igualitario a espacios de esparcimiento y fortaleciendo la convivencia social.

La pileta municipal se consolida así como uno de los principales puntos de encuentro recreativo de Miraflores, con una convocatoria sostenida fin de semana tras fin y una fuerte participación de familias de distintos barrios de la localidad.