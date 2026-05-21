Ejecutan 20 cuadras de pavimento en Villa Altabe

La secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, y el subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo de Martini, supervisaron este miércoles la ejecución de 20 cuadras de pavimento en Villa Altabe de Resistencia, en una obra que incluye trabajos complementarios de desagües e iluminación.

Los trabajos se llevan adelante en conjunto entre la DVP, la Municipalidad de Resistencia y los vecinos, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y garantizar servicios esenciales para las familias de la zona.

«Llevamos 20 cuadras de pavimento acá gracias al compromiso de los vecinos y al trabajo conjunto de Vialidad Provincial», expresó Meiriño, quien explicó que se trata de un esquema de esfuerzo compartido.

Además del pavimento urbano, la obra contempla trabajos complementarios fundamentales para mejorar la calidad de vida en el barrio, como el saneamiento hídrico y la iluminación pública.

En esa línea, afirmó: «Esto forma parte de un plan integral que estamos llevando adelante en la provincia para brindar soluciones, por ejemplo, a los problemas de inundación en la zona. Es una obra bien hecha, para que el agua corra y los lugares estén aptos para enfrentar posibles inundaciones».

Por su parte, el subadministrador de la DVP destacó el impacto positivo de esta modalidad de trabajo que se replica en distintos sectores de Resistencia. «Esta obra es parte de un esfuerzo compartido, donde los vecinos ponen su parte, la municipalidad también y Vialidad se hace cargo del resto del trabajo, con los desagües y el trabajo para que la ciudad cuente con más cuadras pavimentadas», explicó.