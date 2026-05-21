El IPDUV sorteó 36 viviendas en San Bernardo

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) concretó el pasado viernes, en San Bernardo, el sorteo público para la preadjudicación de 36 viviendas correspondientes a un proyecto habitacional iniciado hace más de una década en el marco del programa nacional Sueños Compartidos.

La actividad se desarrolló en la Escuela La Oma y contó con la presencia del presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, además de concejales locales y numerosas familias de la localidad que participaron de una jornada cargada de emoción y expectativas.

Desde el IPDUV precisaron que las viviendas fueron financiadas mediante el Programa Provincial de Construcción de Viviendas, en el marco de un plan para finalizar obras que permanecían paralizadas desde hace años por falta de financiamiento nacional.

Berecoechea señaló que «desde el inicio de la gestión se tomó como premisa recuperar la confianza de los vecinos y eso marcó un norte hacia donde teníamos que ir».

En esa línea, el presidente del IPDUV remarcó que el sorteo público representa una acción concreta para transparentar la adjudicación de viviendas. «Sortear viviendas entre familias de esta localidad es una línea de acción tendiente a recuperar la confianza, pero fundamentalmente es una acción que busca transparentar los procesos. La adjudicación debe ser transparente».

El titular del organismo recordó además que el proyecto habitacional había sido iniciado con financiamiento nacional a través del programa Sueños Compartidos, impulsado por Madres de Plaza de Mayo, pero que permaneció paralizado durante años. «La obra estuvo detenida mucho tiempo por falta de financiamiento. Ante esta situación, el gobernador nos pidió hacer el esfuerzo para terminar con recursos de la provincia esta y tantas otras obras en distintas localidades del territorio provincial», señaló.