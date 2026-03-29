Emplazaron un “Banco Rojo” en La Escondida. como símbolo contra la violencia de género

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, el intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, encabezó un acto conmemorativo en el que se llevó adelante el emplazamiento de un “Banco Rojo”, símbolo internacional de memoria y lucha contra la violencia de género.

La jornada, bajo el lema “Mil voces, un encuentro”, convocó a vecinos y referentes comunitarios en un espacio de reflexión y compromiso colectivo. La iniciativa busca visibilizar la problemática de la violencia hacia las mujeres y promover una sociedad basada en el respeto y la igualdad.

Durante el acto, se destacó que el Banco Rojo representa un recordatorio permanente de la necesidad de alzar la voz frente a situaciones de violencia, acompañar a las víctimas y fortalecer la construcción de una comunidad libre de agresiones.

Desde el municipio remarcaron la importancia de sostener políticas públicas y acciones territoriales que contribuyan a la prevención y concientización, en línea con las actividades desarrolladas durante marzo por el Día Internacional de la Mujer.

Asimismo, reafirmaron el compromiso de continuar trabajando con presencia activa en la comunidad para que “nunca más haya silencio frente a la violencia”.