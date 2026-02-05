Puerto Vilelas avanza con la mejora de accesos y calles de tierra en los barrios

La Municipalidad de Puerto Vilelas continúa ejecutando trabajos de mejoramiento en los accesos y calles de tierra de distintos barrios de la localidad, con el objetivo de optimizar la circulación y garantizar una mayor seguridad para los vecinos.

Las tareas se realizan con maquinaria municipal y forman parte de un plan de intervención progresivo y planificado, que busca mejorar las condiciones de transitabilidad, especialmente en sectores que presentan mayores dificultades durante los días de lluvia.

Desde el Municipio explicaron que estas obras permiten facilitar el ingreso y egreso de los vecinos, además de reducir riesgos y mejorar la accesibilidad en zonas clave de la ciudad. Los trabajos se llevan adelante de manera ordenada y continuarán desarrollándose barrio por barrio, alcanzando a distintos puntos de la localidad.

Las acciones son coordinadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y se enmarcan en una política de mantenimiento urbano orientada a mejorar la calidad de vida de la comunidad, reforzando la infraestructura básica y la seguridad vial en los barrios.

