Puerto Tirol fue sede del Pre Laborde 2025: talento, tradición y emoción en una jornada inolvidable

El pasado sábado, el Centro Cultural Municipal “Prof. Horacio Ramón García” de Puerto Tirol se vistió de gala para recibir a bailarines, músicos y recitadores de 17 localidades chaqueñas, en el marco del Pre Laborde 2025, certamen selectivo provincial que define a los representantes del Chaco rumbo al Certamen Nacional de Malambo en Laborde, Córdoba, previsto para enero de 2026.

Una apertura cargada de emoción

El acto oficial contó con la presencia del intendente Humberto “Cacho” De Pompert, el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Arq. Mario Zorrilla, los delegados del certamen Luis Cinat y Melisa Gómez, el secretario de Gobierno Mauro Gutiérrez y el responsable del Área Cultural de Puerto Tirol, Lic. Facundo García.

Al dar la bienvenida a los participantes, el jefe comunal expresó su orgullo por volver a ser sede del certamen tras 11 años:

“Este evento no solo nos llena de alegría, sino que también ratifica el compromiso de Puerto Tirol con nuestras raíces culturales. Agradecemos al Instituto de Cultura por apoyar esta iniciativa que nos permite mostrar el talento de nuestros artistas y darle un nuevo impulso al folclore provincial”, manifestó De Pompert.

Preparación y puesta en valor del escenario

Para la ocasión, el municipio llevó adelante tareas de intervención, reparación y mantenimiento del escenario “Prof. Germán Encinas”, garantizando un espacio en condiciones óptimas para el despliegue artístico y asegurando, además, su disponibilidad para futuros eventos culturales.

Competencia de alto nivel

Durante toda la jornada, los presentes pudieron disfrutar de presentaciones de gran calidad, donde la destreza, la pasión y la tradición del malambo y el folclore se hicieron sentir en cada categoría. El público colmó las instalaciones y acompañó con entusiasmo a los competidores, quienes se presentaron ante un jurado de prestigio.

Un cierre a puro baile

La velada concluyó con la actuación de La Callejera, que con su propuesta folclórica contagió alegría y calor al público, convirtiendo la fría noche en una verdadera fiesta popular.

Los representantes del Chaco rumbo a Laborde

Tras una intensa jornada, se dieron a conocer los ganadores que llevarán el nombre del Chaco al escenario nacional en enero próximo:

Solista de Canto: Vanesa Orescocvich

Dúo de Canto: “Los Chimichurris”

Conjunto Musical: Danielito Moreyra y su conjunto

Solista Instrumental: Daniel Moreyra

Recitador Gauchesco: Héctor Gerardo Ojeda

Locutor Animador: Javier Barrientos

Contrapunto a Mejor Mudanza: Mauricio Raúl Lezcano

Cuarteto de Malambo Mayor: Los Matacos

Cuarteto de Malambo Menos: Las Hormigas de Duartango

Pareja de Danza: Salina Sena – Vera

Paisana Nacional: Vanina Mariela Salina Sena

Malambo Mayor: Ángel Sebastián Romero

Malambo Juvenil Especial: Víctor Damián Segovia

Malambo Juvenil: Ian Benjamín Ramírez

Malambo Menor: Juan Cruz Benite

Malambo Infantil: Jeremías Giordano

Malambo Veterano: Gustavo Ricardo Nadal

Una celebración cultural que fortalece la identidad

El Pre Laborde 2025 en Puerto Tirol dejó en claro que la tradición y la cultura popular continúan vivas en el Chaco, transmitiéndose de generación en generación y reafirmando la importancia de estos espacios de encuentro que unen el arte, la música y la danza en un mismo escenario.

“Felicitamos a todos los ganadores, pero también a cada uno de los que participaron, porque son ellos quienes mantienen encendida la llama del folclore”, destacaron desde la organización.