El Tribunal Electoral del Chaco informó la continuidad del pago a autoridades de mesa y delegados

resize_1745608125

El Tribunal Electoral de la Provincia del Chaco anunció que a partir de este martes 9 de septiembre la empresa Andreani continuará con el pago en efectivo destinado a autoridades de mesa y delegados electorales que, por distintos motivos, no pudieron percibir su compensación por transferencia bancaria.

Puntos de pago habilitados

Con el objetivo de garantizar mayor accesibilidad y organización, se establecieron dos sucursales para realizar los pagos:

  • Resistencia: Juan Domingo Perón N.º 455. Horario: 8:30 a 17:00.

  • Presidencia Roque Sáenz Peña: Ruta Nacional 16, kilómetro 176. Horario: 8:30 a 17:00.

Las personas beneficiarias fueron asignadas a la sucursal más cercana a su domicilio, con el fin de facilitar el trámite de cobro.

Reasignación y consultas

El Tribunal informó además que, en caso de que resulte más conveniente asistir a otra sucursal, se podrá solicitar la reasignación del lugar de cobro en la sede de preferencia.

Para consultas o confirmación del punto de pago correspondiente, se encuentra habilitado el siguiente número de WhatsApp: 3624-005168.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-09 at 08.17.02

Más Control Y Transparencia: Educación Implementan Un Sistema Para Ordenar Stock De Compras

1447802w790h489c.jpg

Gobernadores reclaman a Nación restituya el diálogo institucional

182028w850h478c.jpg

Mujer de 72 años denunció maltratos de su hijo

Te pueden interesar

545590828_1121622546784016_6398087766378686853_n

Puerto Tirol fue sede del Pre Laborde 2025: talento, tradición y emoción en una jornada inolvidable

resize_1745608125

El Tribunal Electoral del Chaco informó la continuidad del pago a autoridades de mesa y delegados

WhatsApp Image 2025-09-09 at 08.17.02

Más Control Y Transparencia: Educación Implementan Un Sistema Para Ordenar Stock De Compras

1447827w790h536c.jpg

Hallaron equipos de comunicación, droga y armas en búnker narco en Mocoreta

1447802w790h489c.jpg

Gobernadores reclaman a Nación restituya el diálogo institucional