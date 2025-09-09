El Tribunal Electoral del Chaco informó la continuidad del pago a autoridades de mesa y delegados

El Tribunal Electoral de la Provincia del Chaco anunció que a partir de este martes 9 de septiembre la empresa Andreani continuará con el pago en efectivo destinado a autoridades de mesa y delegados electorales que, por distintos motivos, no pudieron percibir su compensación por transferencia bancaria.

Puntos de pago habilitados

Con el objetivo de garantizar mayor accesibilidad y organización, se establecieron dos sucursales para realizar los pagos:

Resistencia : Juan Domingo Perón N.º 455. Horario: 8:30 a 17:00.

Presidencia Roque Sáenz Peña: Ruta Nacional 16, kilómetro 176. Horario: 8:30 a 17:00.

Las personas beneficiarias fueron asignadas a la sucursal más cercana a su domicilio, con el fin de facilitar el trámite de cobro.

Reasignación y consultas

El Tribunal informó además que, en caso de que resulte más conveniente asistir a otra sucursal, se podrá solicitar la reasignación del lugar de cobro en la sede de preferencia.

Para consultas o confirmación del punto de pago correspondiente, se encuentra habilitado el siguiente número de WhatsApp: 3624-005168.