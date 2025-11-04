Puerto Tirol celebró la presentación del libro “Bruno decide morir”, de la joven escritora Sabrina Gordillo

En un emotivo acto realizado en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Puerto Tirol, se presentó el libro “Bruno decide morir”, primera obra literaria de la joven tirolera Sabrina Gordillo.

El evento contó con la presencia del intendente Humberto “Cacho” De Pompert, la presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Britto Delgado, el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, la subsecretaria de Economía y Política Social, Carla Cantero, la presidenta del Concejo Deliberante, Agustina Fernández Gariboglio, la concejal Norma Ledesma, el director del Área Cultural, Lic. Facundo García, y la responsable del Área de Acción Social, Gladis Crespo, entre otros funcionarios, escritores locales y vecinos.

Durante la presentación, las autoridades destacaron el valor literario y humano de la obra, que aborda temas sensibles y actuales como la ansiedad, la sexualidad y la relación entre padres e hijos, problemáticas que interpelan especialmente a la juventud.

La autora autogestionó la primera edición del libro, mientras que el Municipio de Puerto Tirol se comprometió a acompañar la impresión de nuevos ejemplares, fortaleciendo así el apoyo a los artistas locales.

El evento fue declarado de Interés Cultural por la Cámara de Diputados del Chaco y el Concejo Deliberante de Puerto Tirol.

“Celebramos el compromiso de Sabrina, su sensibilidad y el coraje de escribir sobre temas que invitan a la reflexión. Desde el Municipio seguiremos acompañando a los escritores y escritoras de nuestra ciudad para que continúen compartiendo su arte con la comunidad”, expresó el intendente De Pompert.