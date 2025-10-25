Puerto Bastiani celebró la inauguración de 1.100 metros de nueva iluminación

Colonia Popular. — En una noche cargada de emoción y participación vecinal, Puerto Bastiani vivió un momento histórico con la inauguración de 1.100 metros de nueva iluminación pública, una obra que mejora la seguridad, la transitabilidad y la calidad de vida de numerosas familias del lugar.

El acto, sencillo pero significativo, contó con la presencia de la intendenta Mariela Soto, el presidente de SECHEEP, autoridades municipales y vecinos de la zona. Participaron tanto familias que residen allí desde hace décadas como nuevos pobladores que hoy eligen el lugar para desarrollarse y criar a sus hijos.

Durante la ceremonia, varios vecinos tomaron la palabra para agradecer a la Intendenta Soto, al Gobernador del Chaco y a SECHEEP por hacer posible una obra que venían esperando desde hace años.

“Es una obra que cambia la vida cotidiana, brinda más seguridad y fortalece el sentido de comunidad”, expresaron los vecinos.

La jefa comunal destacó que desde el inicio de su gestión el compromiso fue claro: impulsar obras que dignifiquen y conecten a las comunidades. En ese sentido, recordó que la iluminación se suma a la red de agua potable inaugurada hace menos de un año, marcando una continuidad en las políticas de desarrollo local.

“Gracias a cada vecino por acompañar, confiar y demostrar que cuando el Estado se compromete, la comunidad responde con participación y sentido de pertenencia”, sostuvo Soto.

Con este nuevo avance, la Municipalidad de Colonia Popular continúa consolidando su plan de infraestructura básica y servicios esenciales para mejorar la calidad de vida en los distintos parajes y localidades del municipio.