Margarita Belén: el Municipio entregó equipamiento laboral y asistencia social a vecinos

El Municipio de Margarita Belén continúa desarrollando acciones para acompañar a los vecinos en situación de vulnerabilidad y fortalecer el trabajo local.

Este martes, la secretaria de Gobierno y Economía, María de los Ángeles Fretes, junto a la secretaria de Desarrollo Social, Griselda Fernández, realizaron la entrega de un kit de peluquería a Darian Bogado, vecino de la localidad que, tras quedarse sin trabajo, decidió emprender desde su casa para generar sus propios ingresos.

“Desde el Municipio seguimos acompañando a los jóvenes que buscan salir adelante con esfuerzo y compromiso, impulsando alternativas laborales que les permitan crecer y sostenerse en el tiempo”, destacaron desde la comuna.

En la misma jornada, las funcionarias también visitaron a Alcides Alberto Reyes, a quien se le entregó un bastón ortopédico para facilitar su movilidad dentro del hogar. Según informaron, la gestión municipal intervino ante la negativa del Gobierno Provincial de proveer el elemento solicitado y dio una respuesta inmediata al pedido realizado días atrás.

“Con un Estado presente, seguimos trabajando por la salud, el bienestar y las oportunidades para todos los vecinos”, remarcaron desde el Municipio de Margarita Belén.