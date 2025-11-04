Provinciales: Isaías Alegre asumirá como vicepresidente 2ª del PJ chaqueño

Isaías Alegre, secretario general de Camioneros y co secretario de la CGT Chaco, confirmó que a partir de noviembre comenzará a ejercer como vicepresidente segundo del Partido Justicialista en la provincia. “Es algo muy importante para el movimiento obrero y los trabajadores. Agradezco al gran grupo de intendentes, a los legisladores y a todos los sindicatos que conforman la CGT por el apoyo que me han dado para aceptar este cargo”, señaló Alegre .

El dirigente sindical afirmó que su participación en el partido busca garantizar la representación de los trabajadores desde dentro del PJ y fortalecer la unidad del movimiento obrero. “Los trabajadores tenemos que volver a tener representación en el Partido Justicialista, no desde afuera sino desde adentro. Vamos a tratar de juntar a todos los sectores y crear un peronismo sólido, de abajo hacia arriba”, indicó.

Sobre la reforma laboral que se discute a nivel nacional, Alegre advirtió que el proyecto “retrocede 120 años y no avanza en nada para los trabajadores”. Agregó que su sector seguirá defendiendo los derechos laborales y, si no se obtienen respuestas, convocará movilizaciones y paros nacionales para garantizar que se escuche a los trabajadores de Chaco y de toda la Argentina. “No podemos permitir que nos saquen derechos; estaremos en la calle defendiendo a los trabajadores”, concluyó.