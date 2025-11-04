Dos trabajadoras del movimiento Emerenciano, complicaron a César Sena

Las dos mujeres, forman parte de los 23 testigos ofrecidos por el Equipo Fiscal Especial y las querellas, en el debate por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Durante sus testimonios en la sala de audiencias del Centro de Estudios Judiciales, se refirieron a las fechas en la que vieron a César Sena, el 2 y 3 de junio de 2023.

Por un lado, refirieron el viaje a un operativo sanitario que se realizó en Colonia Elisa, donde ambas coincidieron en que notaron que Sena tenía lesiones del lado izquierdo del cuello, más precisamente, dijeron arañazos.

Melani, también señalo que cuando le preguntó a César que le había pasado, este, se defendió con excusas que no le cerraban: «Ella me tiró con todo lo que tenía delante», le contó Sena, admitiendo que había existido una pelea con Cecilia Strzyzowski.

La otra testigo, Romero, fue más allá, y recordó que la propia Marcela Acuña, le pidió a ella que acompañara a «Cascotito» hasta Colonia Elisa, porque lo veía «muy extraño y raro».

De acuerdo a los fiscales, Cecilia, fue asesinada el 2 de junio, y ese mismo día, Acuña, en uno de los dormitorios halló el «bulto con forma de cuerpo», sin embargo, siguiendo la hipótesis de la acusación, ella sabiendo de que se había cometido un crimen su casa de Santa María de Oro 1460, le pidió a Rita que vaya con César al operativo de salud.

Romero, dejó una explicación contundente sobre la coartada que pretendió instalar César, sobre que los raguños fue durante el entrenamiento: «No le creí porque en artes marciales no te permiten tener uñas largas».