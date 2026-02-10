Promesa de gran partido: Villa San Martín recibe este martes a San Isidro

Promesa de gran partido habrá este martes por la noche en el Gran Resistencia. Desde las 22, Villa San Martín recibe a San Isidro de San Francisco, en lo que será un partido bisagra para la Conferencia Norte.

En líneas generales, el equipo cordobés arrastra un mejor presente, se ubica en el segundo lugar de la zona y espera retomar el podio principal. Sin embargo, será visitante de un elenco chaqueño que tiene en la mira al pelotón de arriba y que busca meterse en la discusión de los primeros 4.

En su última presentación, Villa San Martín derrotó a Colón de Santa Fe, en la capital chaqueña, lo que le valió para retornar al octavo escalón de una tabla de posiciones ajustadísima. Por su parte, San Isidro viene de ganarle a Sportivo Suardi, en la previa de su gira por el nordeste argentino.

Tras esto, el camino de los dirigidos por Japez seguirá en Santa Fe, visitando a Sportivo Suardi, el próximo viernes 13. Luego irá contra Colón, el 15 de febrero, y el 17 será visitante de Santa Paula de Gálvez. Villa San Martín volverá a ser local el 25 de febrero, cuando reciba a Barrio Parque, comenzando una seguidilla de tres partidos que tendrá como local.