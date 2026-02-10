Llegan los jóvenes del interior chaqueño a las residencias estudiantiles

Este martes, el coordinador de las Residencia Estudiantil 1, Rodrigo Castillo, encabezó el recibimiento a estudiantes del interior provincial que iniciarán o continuarán sus estudios durante el ciclo lectivo universitario 2026, en la ciudad de Resistencia.

En ese marco, Castillo explicó que durante el mes de febrero se está recibiendo, en el barrio Ítalo – Argentino de Resistencia, a jóvenes que realizaron su preinscripción en noviembre y diciembre de 2025.

«Este mes vamos a recibir a estudiantes que se preinscribieron a fines del año pasado y que comienzan o continúan su formación universitaria», señaló.

Asimismo, el coordinador destacó el rol del Gobierno provincial en el sostenimiento de este beneficio destinado a jóvenes chaqueños del interior. «Recibirlos en la residencia es muy gratificante. En esta primera etapa estamos hablando de alrededor de 50 estudiantes«, expresó.

Además, anticipó que en el mes de marzo se prevé el ingreso de más residentes. «Seguramente, tendremos más estudiantes que lo necesitan y que pueden acceder, gracias a esta mirada especial del gobernador hacia la educación y el acompañamiento a los jóvenes», agregó.

Castillo remarcó que las residencias están destinadas a estudiantes provenientes de localidades ubicadas a más de 60 kilómetros de la capital provincial. Explicó también que cada localidad cuenta con un cupo asignado para la selección de postulantes y que el sistema de adjudicación es transparente.

«Cuando una localidad ya no tiene cupos disponibles, lamentablemente quedan estudiantes afuera, pero queremos transmitir claramente cómo funciona el sistema y garantizar la transparencia en el acceso a las residencias», indicó.

Desde la coordinación subrayaron que las Residencias Estudiantiles constituyen una política pública fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, permitiendo que jóvenes del interior puedan acceder y sostener sus estudios universitarios en la capital chaqueña.