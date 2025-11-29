Producción convocó a entidades del sector para abordar la amenaza de las palomas

Ante el fuerte ataque de palomas en la zona sudoeste de la provincia, constatado personalmente por el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Pablo Dudik, el Gobierno del Chaco decidió realizar una amplia convocatoria a organismos técnicos, entidades ambientalistas y representantes del sector productivo.

La reunión se llevó a cabo este viernes 28 de noviembre, a las 8 horas, en el Consorcio Caminero N.º 58 de Santa Sylvina. La actividad incluyó un recorrido por un lote de girasol afectado y, posteriormente, un espacio de análisis de la situación para elaborar propuestas de acción.

“Es tremendo el ataque de palomas en los lotes de girasol de la provincia y es necesario tomar medidas para la próxima campaña”, señaló el ministro Dudik. Durante una recorrida, el titular de la cartera productiva verificó la magnitud del problema, que describió como “escalofriante” por los daños ocasionados. De esa visita surgió la necesidad de impulsar esta convocatoria.

Para dimensionar la gravedad, explicó que hay productores que esperaban cosechar cerca de 4.000 kilos de girasol por hectárea y están obteniendo apenas 1.500 kilos debido a la acción de las palomas.

El ministro remarcó que “tenemos una gran deuda con este problema” y que el Gobierno provincial está instalando el tema en la agenda y evaluando alternativas. Indicó además que ya se puso en contacto con la Secretaría de Agricultura de la Nación, a través del subsecretario de Coordinación de Gabinete, Martín Fernández, y recordó que esta problemática no es exclusiva del Chaco, sino que también afecta a provincias como Córdoba, La Pampa y Formosa.

La convocatoria

El Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible cursó invitaciones a SENASA, INTA, ASAGIR, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina, la Universidad Nacional del Chaco Austral, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, semilleros de girasol, organizaciones ambientalistas, el Grupo Agroperfiles y representantes legislativos. También fueron invitados los intendentes de Hermoso Campo, Santa Sylvina y Coronel Du Graty, así como diputados y senadores nacionales.