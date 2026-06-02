Privatización de rutas: quiénes son los interesados en quedarse con los tramos del Chaco

El 22 de mayo se conocieron los oferentes que presentaron propuestas en la licitación pública Nacional e Internacional 504-0015-LPU26 que abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ochotramos, entre ellos, dos que pasan por el Chaco.

De un total de 59 empresas contratistas participantes (que accedieron a los pliegos vía consultas), Vialidad Nacional informó que fueron confirmadas 20 propuestas , las cuales ingresaron a un proceso de precalificación en el cual podrán presentarse impugnaciones, tras lo cual se abrirá una nueva etapa con la apertura del Sobre 2con las propuestas económicas.

Esa importante instancia donde se revelarán qué valores ponen las empresas para los peajes en los distintos tramos, podría concretarse en la segunda quincena de este mes. Es probable, indicaron las fuentes consultadas, que cada tramo tenga alrededor de 3 o 4 ofertas.

En esta denominada Etapa III de la Red Federal de Concesiones, las ofertas técnicas para la explotación, administración y mantenimiento se presentaron para los tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

En el caso chaqueño, los tramos que pasarán a manos privadas son los siguientes:

–ruta nacional 16, desde el acceso al Puente Belgrano (lado Corrientes) hasta el empalme con la ruta nacional 89 en Avía Terai (Chaco), concesionándose un total de 211,20 km dentro del tramo Litoral, que tiene una extensión total de 547 kilómetros y también incluye a la ruta nacional 12 en Corrientes.

La traza completa del Tramo Litoral, dentro de la cual se encuentra el tramo de la ruta 16 en el Chaco.

–ruta nacional 11, desde el kilómetro 510,62 en Nelson (Santa Fe) hasta el empalme con la ruta nacional 16 en Resistencia, dentro del denominado tramo Chaco- Santa Fe, que tiene una longitud de 497 kilómetros. En territorio chaqueño serán unos 80 kilómetros bajo concesión.

La traza del tramo Chaco-Santa Fe que incluye a la ruta nacional 11.

Jugadores en carrera

Entre las contratistas que presentaron ofertas para los tramos de esta Etapa III hay varios muy conocidos en esta región del país por su larga trayectoria en materia de obras viales.

Una empresa que se destaca porque tiene un importante historial de trabajos concretados en el Chaco es JCR S.A. (oriunda de Corrientes), que tuvo a cargo la construcción de la autovía nacional 16 entre Resistencia y Makallé, y la ruta provincial 9 entre Miraflores y Las Hacheras, aunque esta obra fue paralizada a fines de la gestión anterior, y ahora reactivada a través de un crédito del Fonplata. Además, fue la constructora que ejecutó el Puerto de Las Palmas, entre otras obras.

JCR encabeza la unión transitoria de empresas (UTE) con Néstor J.Guerechet S.A., con sede en Santa Fe, empresa que ejecutó el primer tramo de la ruta provincial 13 entre el empalme con la ruta 11 y Cote Lai. Antes, se había presentado en alianza con Helport S.A. para la construcción de la autovía de la ruta 11 en su travesía urbana por Resistencia, obra que finalmente concretó Decavial.

El peaje hoy operado por la estatal Corredores Viales pasará a manos del concesionario que gane la licitación.

Es posible que esta unión de JCR y Guerechet presente ofertas para quedarse con los dos tramos de rutas nacionales que pasan por el Chaco. Entre sus ventajas con respecto al resto de oferentes, la contratista correntina cuenta con su obrador principal establecido sobre el tramo a concesionar de la ruta 16.

Por otra parte, la UTE que encabeza José Eleuterio Pitón S.A. (oriunda de Entre Ríos), junto con Rovial S.A. y Obring S.A. (ambas de Rosario) podría ofertar en el tramo Chaco-Santa Fe de la ruta nacional 11. Pitón y Rovial han trabajado en distintas obras administradas por Vialidad Provincial. Por caso, la primera de ellas construyó la ruta provincial 7, entre Presidencia de la Plaza y General San Martín.

A su vez, encabezada por ROVIAL S.A., Pitón y Obring se presentan junto con EDECA S.A. (también de Rosario) en otra UTE que podría ofertar también por el tramo de la ruta nacional 11. Al igual que Pitón y Rovial, EDECA ha trabajado en obras administradas por Vialidad Provincial, por caso, la ruta provincial 3 en Villa Río Bermejito.

Una vista aérea de la autovía de la ruta 11 en Resistencia.

Contratistas del acueducto y de las defensas del puente

Otra de las oferentes, aunque con pocas posibilidades de presentar ofertas para los tramos chaqueños, es conocida por estos pagos: CPC S.A., empresa del Grupo Indalo (cuyo socio principal es Cristóbal López), que fue parte de la alianza junto a Supercemento S.A.I.C. y Rovella Carranza S.A. que inició el Segundo Acueducto del Interior, y es parte actualmente del nuevo contrato firmado por la gestión provincial con el gobierno nacional para finalizar la obra.

Elaboración propia en base a información de la plataforma ContratAr

También muy conocida en la región, se postula Semisa (en la UTE junto con Paolini y Dos Arroyos), y corre también con una ventaja estratégica: tiene un obrador en el kilómetro 19 de la autovía 16, en Resistencia. Es la contratista que había ganado la obra para construir la circunvalación de Corrientes, dentro del esquema diseñado de enlaces para el Segundo Puente, y era adjudicataria de la circunvalación de la capital chaqueña. Semisa es la continuadora de la histórica Rovella Carranza S.A., propiedad de Mario Rovella (procesado en la causa Cuadernos).

Entre los nombres con ofertas técnicas para la Etapa III hay otro muy conocido y no bien recordado por aquí: Luciano Construcciones S.A., contratista oriunda de la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, que se presentó en una unión transitoria junto con Copersa a la licitación de la obra de «defensas contra impacto de embarcaciones del Puente General Belgrano», en el año 2008. Era –y sigue siendo- una obra fundamental para proteger al viaducto interprovincial.

Adjudicada por Vialidad Nacional en 2009, la obra nunca se realizó : en 2015, en el cambio de gobierno nacional, se rescindió el contrato; y luego, en 2019, se dejó sin efecto la rescisión contractual, se dio la oportunidad a la empresa contratista (Luciano S.A.-Copersa) de reanudarla, pero finalmente no se concretó.

La historia de esa obra es un derrotero de idas y vueltas, con contingencias entre las cuales figuran las vinculadas a la propia burocracia estatal de este tipo de infraestructuras, a las condiciones climáticas (crecida del Paraná) y a incumplimientos de las propias contratitas que terminaron en la justicia.

La autovía de la ruta 16 entre Resistencia y Makallé será bacheada antes de pasar a manos privadas.

Una de las alianzas con potencial para presentar ofertas para concesiones en tramos regionales es Carlos E. Enriquez S.A. – Hormi S.A., contratistas de gran peso en la provincia de Misiones y con trabajos concretados en Corrientes. Es posible que compitan por el tramo Noreste, que incluye partes de la ruta nacional 12.

Otra de las que se presenta en esta tercera etapa es Autovía Construcciones y Servicios S.A., actual concesionaria de las rutas nacionales 12 y 14 en Entre Ríos y Corrientes (parte del Tramo Oriental, ahora denominada Autovía del Mercorur, incluyendo también tramos de las rutas 135, A015 y 117). Se trata de tramos ya adjudicados en la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, de los cuales la contratista tomó posesión a principios de este año.

Por último, la alianza entre dos históricos de la obra pública, Chediack S.A.I.C.A (con origen en San Luis) y Roggio (de Córdoba), también registra paso de estas empresas por el Chaco. En particular de la contratista cuyana, que fue una de las constructoras del tramo troncal del Gasoducto del NEA en la provincia . En tanto, la cordobesa se había presentado con una oferta para la licitación convocada para finalizar el segundo acueducto del interior.

Fuente: Leticia Muñoz de Diario Norte