Argentina comenzó con la puesta con un claro objetivo: defender la corona

La Selección Argentina puso en marcha el sueño mundialista este lunes con la primera práctica previo a los amistosos que jugará el sábado a las 21 y martes a las 22, antes del inicio de la Copa del Mundo. En principio, los entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center serán por la tarde noche, al menos por ahora, para mitigar el incesante calor de Kansas.

En este marco, el entrenador Lionel Scaloni tendrá varias bajas por lesión, aunque contará con los que se sumaron para los duelos preparatorios. Si bien los 26 citados arribaron el domingo por la tarde a la concentración en el país que albergará más cantidad de encuentros en este torneo que comenzará el 11 de junio, el nacido en Pujato sabe que en los amistosos prescindirá de varios futbolistas.

El último de los que se lesionó es Leandro Paredes, quien tiene un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha en la eliminación de Boca frente a Universidad Católica, y el foco está puesto en que pueda estar disponible para el debut. El volante se sumó a Emiliano «Dibu» Martínez, quien sufrió una fractura en uno de sus dedos de la mano izquierda en la previa a la final de la Europa League y arribó a Kansas con un vendaje en la zona.

A su vez, Nico Paz arrastra una molestia en la rodilla izquierda, después de un fuerte golpe sufrido en un duelo ante Hellas Verona, mientras que Cristian Romero comienza lentamente a ingresar en la recta final de su recuperación.

Algo similar sucede con Julián Álvarez, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo a fines de abril, en la semifinal de ida de la Liga de Campeones ante Arsenal, pero llegaría en óptimas condiciones. La lista la completan Nicolás González, con un desgarro originado a fines de abril, durante un entrenamiento de Atlético de Madrid, y Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos desgarrados.

En Kansas, Argentina se instalará durante todo el Mundial y desde ahí viajará a las distintas ciudades para disputar los encuentros, pero antes tendrá que jugar los amistoso. Debido a eso, el viernes emprenderán el viaje a Texas, donde el sábado se medirán con Honduras en College Station en el primer amistoso previo. El domingo continuará entrenándose en Texas y el lunes se dirigirá a Alabama para la prueba del martes en Auburn con Islandia.

Ese mismo día, el grupo retornará a Kansas para trabajar hasta el debut mundialista del martes 16 de junio con Argelia en esa misma ciudad.