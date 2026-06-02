Tiempo bueno y fresco para martes y miércoles, y ascenso de temperatura para el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional dejó sin efecto la advertencia por niebla para la región, y anuncia tiempo bueno y fresco para este martes y miércoles, en Resistencia y alrededores, con nubosidad variable, sin probabilidad de precipitaciones, y mínimas en torno a los 12 grados, en tanto que para el jueves se anticipa un ascenso de temperatura, llegando a máximas de 27 grados.

Así, para este martes se espera cielo parcial a mayormente nublado, con vientos leves del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 12 grados de mínima y 22 de máxima.

En tanto, para el miércoles se prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, y vientos leves del este, con un piso térmico de 12 grados y un techo de 23.

Asimismo, para el jueves se pronostica cielo parcialmente nublado, con ascenso de temperatura: mínima de 18 grados y máxima de 27.

Por último, para el viernes, el SMN anticipa cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, y temperatura en descenso, con 17 grados de mínima y 22 de máxima.