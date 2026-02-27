Avanza la extensión de la red de agua potable en el barrio Malvinas Argentinas de Fontana

La Municipalidad de Fontana informó que continúa en ejecución una obra de ampliación de la red de agua potable en el barrio Malvinas Argentinas, en articulación con la empresa provincial SAMEEP.

Los trabajos consisten en la instalación de cañería de PVC de 75 milímetros en la intersección de Pasaje Marcelo T. de Alvear y calle 5, con el objetivo de mejorar la presión y garantizar un abastecimiento más eficiente para los vecinos del sector.

Desde el municipio señalaron que los materiales necesarios para la ejecución de la obra fueron adquiridos con fondos municipales, en el marco de un esquema de cooperación institucional destinado a dar respuesta a los reclamos de las familias que venían registrando baja presión y dificultades en el acceso al agua potable.

La intervención busca fortalecer un servicio esencial y mejorar la calidad de vida en el barrio, optimizando la infraestructura básica y acompañando el crecimiento urbano de la zona.