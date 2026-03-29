Primera alegría para Defensores de Vilelas

Defensores de Vilelas cosechó su primer triunfo en el torneo Federal «A» de fútbol al vencer por 1 a 0 a Tucumán Central, en juego de la 2ª fecha de la zona 2. El gol del «verde» lo hizo Gonzalo Ríos.

Ahora el equipo de Espíndola tendrá que visitar a Boca Unidos en Corrientes el próximo fin de semana.

EL PARTIDO

Arranque dinámico de Defensores con tenencia de balón y llegadas en ataque que insinuaban peligro. Mientras que los tucumanos optaron por un orden con dos líneas de cuatro. El «verde» abrió el marcador antes de los 10’ luego de una jugada por derecha entre Prieto y Cañete, que derivó en un centro para la aparición al espacio de Gonzalo Ríos que metió el pie para el 1-0.

La tranquilidad del equipo de Espíndola se notaba en los circuitos de juego que cerraba Ramírez Remotti y la movilidad por derecha del propio Prieto y Cañete. Tucumán Central tuvo también tuvo ocasiones cuando logró cortar en la mitad de cancha y pudo sorprender a la defensa del «verde», pero careció de definición.

En la más clara de la visita, el mano a mano de Gómez, el mérito para mantener su arco en cero fue del arquero Ledesma que se lo tapó. Defensores en el último cuarto de hora de la primera parte volvió a tener varias ocasiones con Ríos y Carballo, aunque falló también a la hora de concretar. Un entretenido primer tiempo finalizó con la ventaja mínima, pero justificada del equipo de Puerto Vilelas.

El complemento tuvo iniciativas por parte de Tucumán Central, el ingreso de Ovejero en el entretiempo le dio peso en ataque, pero la definición era el gran problema del equipo visitante. Malas decisiones, malas ejecuciones y un Ledesma activo le impedían lograr la igualdad. Ramírez Remotti seguía siendo la salida clara y la banda derecha el mejor tándem del equipo local.

Carballo metió un cabezazo que reventó el travesaño, luego otro gran gesto de cabeza que sacó el arquero, pero Ríos y Cañete también probaron de media distancia y éste último metió un zapatazo en el palo. Defensores pudo marcar varios goles más, pero le ocurrió lo mismo que a los tucumanos, fallos en los últimos metros y malas decisiones para finalizar las jugadas.

En ese ida y vuelta, donde ambos llegaban a las áreas sin concretar, el «verde» desperdició contragolpes de 4 ó 3 contra uno. Hasta que llegó el pitazo final y el elenco de Espíndola pudo celebrar su primera victoria en la tercera categoría del fútbol argentino, un hecho histórico para la institución de Puerto Vilelas.

Marcos Daniel Acosta

Síntesis

DEFENSORES (1)

Leandro Ledesma.

Bruno Prieto

Brian Berlo

Facundo Lallana

Nahuel Molina.

Leonel Niz

Lautaro Ramírez Remotti

Rodrigo Montenegro.

Gonzalo Cañete

Gustavo Carballo

Gonzalo Ríos.

DT: Joaquín Espíndola.

TUCUMÁN CENTRAL (0)

Daniel Moyano.

Agustín Smith

Franco Barrera

Nahuel Duarte

Diego Martínez.

Francisco Smith

Matías Perdigón

César Abregú

Héctor Collantes.

Benjamín Ruiz Martínez

Daniel Gómez.

DT: Damián Valdez

Gol: 7PT Gonzalo Ríos (D).

Cambios: ST Dardo Ovejero por Martínez (TC). 13ST Carlos Juárez por Abregú (TC). 13ST Valentín Montenegro por Ruíz Ramírez (TC). 13ST Maximiliano Acevedo por Niz (D). 17ST Lucas Sánchez por Gómez (TC). 17ST Felipe Estrada por Perdigón (TC). 23ST José Sánchez por Berlo (D). 33ST Lautaro Larrasabal por Carballo (D). 33ST Gonzalo Ojeda por Cañete (D). 33ST Jonatán Canario por Ríos (D).

Árbitro: Franco Rioja. Asistentes: Cristian Herrera y Pablo Ramírez. Cuarto árbitro: Bruno Cejas.

Estadio: «Centenario», de Sarmiento (local Defensores).