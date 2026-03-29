Andrés Calamaro llega a Corrientes con su gira Como Cantor

Andrés Calamaro no para. Mientras Buenos Aires se rinde ante uno de los espectáculos más celebrados de su carrera —agotando cinco funciones en el Movistar Arena en meses — el legendario músico argentino confirma que este fenómeno trasciende la capital: la gira Como Cantor llegará a Corrientes el 26 de abril para actuar en el Anfiteatro Cocomarola.

Las entradas están disponibles en la plataforma Allaccess.com con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Banco Macro. También se pueden conseguir tickets físicos en Pibä beach, de avenida Costanera Sur y General Paz de martes a domingo de 19 a 23.30.

Luego de cerrar 2025 con tres Movistar Arena completamente agotados, Calamaro regresó en 2026 con una primera fecha el 26 de mayo que se agotó en pocas horas.

Ante la demanda imparable del público, sumó una segunda función el 27 de mayo —también agotada de inmediato— y ahora una tercera, el 3 de junio, que lo llevará a alcanzar seis Movistar Arena en pocos meses. Un hecho sin precedentes en la historia reciente del rock argentino.

Acompañado de su banda en vivo, Calamaro despliega un repertorio que atraviesa lo más profundo de su obra: esas canciones que son parte del imaginario colectivo argentino y que, cada vez que suenan en vivo, confirman por qué es una leyenda del rock nacional.

Como Cantor —nombre tomado de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años— propone el canto como expresión vital y territorio común. Un show donde la voz y el repertorio ocupan el centro, sostenido por una banda de gran fuerza y solidez sonora.

Y eso que se está viviendo en Buenos Aires llega ahora a Corrientes. Porque Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento de su destino Como Cantor: recorrer el país y llegar a cada rincón.

Calamaro realizó más de 40 funciones en su «Agenda 2025 Tour» en Latinoamérica y Europa. Ahora es el turno del interior argentino.