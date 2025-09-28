Presidencia Roca: colocan nuevas luminarias en calle Comandante Ingeniero J. Host

556110453_1328613528893514_5472336678590652720_n

La gestión municipal encabezada por el intendente Gustavo J. Martínez avanza con obras de iluminación urbana para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

En esta etapa se instalaron jirafas y luminarias a lo largo de más de 300 metros de la calle Comandante Ingeniero J. Host, un sector clave para el tránsito y la circulación peatonal.

“Cada obra que llevamos adelante es un paso más hacia el pueblo que soñamos: iluminado, ordenado y con mejores condiciones para vivir”, destacó el intendente, al remarcar el compromiso de la Municipalidad de Presidencia Roca con el desarrollo de la localidad.

Más Noticias

555539223_1219971323503081_7144621244585565283_n

Tres Isletas: desmalezado y limpieza en instituciones educativas y deportivas

555748230_1136649008614703_8490447316992954916_n

Puerto Tirol realizó una kermés deportiva para promover la prevención del suicidio

555534083_1099895795636348_3337435897220324329_n

San Bernardo impulsa la construcción de represas para asegurar agua al sector productivo

Te pueden interesar

556110453_1328613528893514_5472336678590652720_n

Presidencia Roca: colocan nuevas luminarias en calle Comandante Ingeniero J. Host

555539223_1219971323503081_7144621244585565283_n

Tres Isletas: desmalezado y limpieza en instituciones educativas y deportivas

WhatsApp Image 2025-09-28 at 10.31.47

“El Viaje De La Energía”, La Propuesta Educativa De Secheep Llegó A La Universidad Popular

182803w850h478c.jpg

Agresión y destrozos para entorpecer un procedimiento policial

182799w850h502c.jpg

Banco del Chaco: cómo funcionan los rendimientos para salarios y jubilaciones