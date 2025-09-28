Presidencia Roca: colocan nuevas luminarias en calle Comandante Ingeniero J. Host

La gestión municipal encabezada por el intendente Gustavo J. Martínez avanza con obras de iluminación urbana para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

En esta etapa se instalaron jirafas y luminarias a lo largo de más de 300 metros de la calle Comandante Ingeniero J. Host, un sector clave para el tránsito y la circulación peatonal.

“Cada obra que llevamos adelante es un paso más hacia el pueblo que soñamos: iluminado, ordenado y con mejores condiciones para vivir”, destacó el intendente, al remarcar el compromiso de la Municipalidad de Presidencia Roca con el desarrollo de la localidad.