Tres Isletas: desmalezado y limpieza en instituciones educativas y deportivas

La Municipalidad de Tres Isletas realizó tareas de desmalezado y limpieza en el Jardín de Infantes N°38 “Carolina Agazzi”, el Centro de Educación Física (CEF) N°16 y el Club Boca Unidos.

Desde el municipio destacaron que estas acciones buscan mantener en condiciones los espacios de aprendizaje, deporte y convivencia comunitaria, favoreciendo el desarrollo de actividades educativas y recreativas en un entorno más seguro y saludable.

“Seguimos acompañando a nuestras instituciones educativas y deportivas, generando espacios adecuados para el aprendizaje, la práctica deportiva y la convivencia”, señalaron desde la gestión local, que remarcó su compromiso de trabajar diariamente en beneficio de los vecinos.

