Coronel Du Graty: se realizó un nuevo operativo de ANSES en el CIC

La Municipalidad de Coronel Du Graty informó que en la jornada de ayer se llevó adelante un nuevo operativo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC), coordinado por la Secretaría local.

El objetivo del operativo fue acercar los servicios del organismo a los vecinos, facilitando la realización de trámites y consultas sin necesidad de trasladarse a otras localidades. Durante la jornada, los ciudadanos pudieron gestionar asignaciones familiares, AUH, jubilaciones, pensiones, créditos, actualizaciones de datos y consultas sobre programas vigentes, entre otros servicios.

Cercanía con la comunidad

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de estos operativos, que permiten a los vecinos resolver trámites de manera rápida, directa y en su propia ciudad, lo que significa un beneficio tanto en términos de accesibilidad como de ahorro de tiempo y recursos.

“Cada vez que ANSES llega al CIC, cientos de vecinos tienen la posibilidad de realizar gestiones que son fundamentales para su economía familiar. Es parte de nuestro compromiso acompañar a la comunidad con herramientas que simplifiquen su vida cotidiana”, señalaron desde la Secretaría que coordinó la actividad.

Un servicio que se repite periódicamente

Los operativos de ANSES en Coronel Du Graty se realizan de manera periódica en articulación con el municipio, y forman parte de una política pública de descentralización que busca garantizar que los beneficios y programas nacionales lleguen a todos los rincones del país.

En esta oportunidad, la concurrencia de vecinos fue destacada y se espera que nuevas jornadas de atención se programen en los próximos meses, a fin de continuar fortaleciendo la cercanía entre el Estado y la comunidad.

 

