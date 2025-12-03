Presentaron “Primer grito de carnaval”, ciclo de capacitaciones previas a Ruta Carnavales 2026

Esta mañana, en conferencia de prensa desde la Casa de las Culturas, autoridades del Instituto de Cultura del Chaco (ICCH) presentaron “Primer grito de carnaval”. Se trata de talleres que darán inicio al programa Ruta Carnavales 2026 y que se llevarán a cabo el 13 y 14 de diciembre en la Casa de las Culturas. De la conferencia participó Mario Zorrilla, presidente del ICCH; Daniela Valdez, vicepresidente de dicho organismo; Javier Vargas, director del Centro Cultural Nordeste; Bárbara Lösh Roscian, secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Resistencia, GabrielaCeballos profesora y capacitadora del ciclo, entre otros.

Por su parte, Zorrilla expresó: “A partir de una evaluación que se hizo el año pasado pudimos detectar varias cosas relacionadas con lo que tiene que ver con la industria cultural de los carnavales. Ese análisis arrojó datos importantísimos, como por ejemplo la participación de más de 250000 personas en los distintos eventos en más de 21 localidades del Chaco, la movilización de 4000 comparseros, más de 1100 artistas, y más de 60 millones de pesos movilizados en venta de entradas durante esta fiesta popular. Los carnavales se consolidan como una de las fiestas culturales más importantes que tiene nuestra provincia”.

“En virtud de esos resultados empezamos a trabajar en varias líneas. Por un lado, estuvimos trabajando con la Universidad Nacional de Nordeste en la creación de un diplomado de carnaval en el que se estuvo trabajando durante el año, con un resultado altamente positivo con más de 70 participantes de distintas localidades. Tenemos una primera cohorte de egresados y hemos formado técnicos especializados en la organización de fiestas populares. Por otro lado, fuimos trabajando con distintos talleres de capacitaciones en las localidades, siempre con una colaboración con fondos del ICCH y algunos auspicios del CFI. La semana que viene vamos a estar arrancando con la primera actividad que llamamos el Primer grito de carnaval que se va a hacer con la modalidad de talleres de capacitación en vestuario, en coreografía, en música y en percusión”, agregó el presidente del ICCH.

En virtud de esos buenos resultados el 13 y 14 diciembre habrá un Taller batería y percusión, a cargo de Diego de Oliveira; un Taller de samba, a cargo de Gabriela Ceballos (3624087476), y dos Talleres de vestuario: uno de Sombreros, impartido por Rodolfo Sebastián Forte (3624 103525), y otro de Boas y Plumas, dictado por Juan Torres Maidana (3624 532264). Las y los interesados deben inscribirse enviando mensaje al número de celular que figura luego de cada capacitador.

Respecto a eso, la profesora Gabriela Ceballos explicó: “El carnaval va a traer toda esa energía maravillosa que mueve vinculado a lo que es la samba. Serán muy importante estos talleres para que sigan creciendo los artistas de nuestro carnaval y en todo el interior chaqueño. Será una gran fiesta popular que se realizará el 13 de diciembre. Este es el momento más que nada para compartir, más allá de lo que representa el premio, porque van a tener la posibilidad de ser observados y evaluados por un jurado que viene del carnaval del mundo como lo es Río de Janeiro con la presencia de Diego de Oliveira, director de batería del Carnaval de Río. Por eso digo que van a poder compartir con él todos sus saberes, sus conocimientos y continuar en este camino”.

“Nos hemos asociado con la Municipalidad de Resistencia y con la profesora Gabriela Ceballos que va a estar un poco liderando lo que son estas capacitaciones. Las escuelas de samba están trabajando en el interior de nuestra provincia para hacer una gran competencia, y con esto estamos abriendo lo que va a ser la temporada de verano. Estamos convencidos y entendemos que es una industria cultural emergente que no solamente moviliza público y moviliza toda la gente interesada en esta manifestación cultural importantísima, sino que también genera una vitalidad económica importantísima dentro de las localidades, como por ejemplo una ocupación hotelera del 70%, sumado a una actividad gastronómica intensa”, finalizó Mario Zorrilla.

Cierre en el Parque 2 de Febrero

A su vez, en el marco de la previa al carnaval, el 13 diciembre en el Parque Intercultural 2 de Febrero se realizará la presentación de escuelas de samba de la provincia invitada. Durante la conferencia Bárbara Lösh Roscian, secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Resistencia, brindó detalles sobre eso: “Desde el Municipio vamos a estar acompañando esta actividad, ya que una de las fechas se realiza en el Parque Intercultural 2 de Febrero, en el anfiteatro, y también va a formar parte de nuestra agenda de verano. Estamos contentos de acompañar una vez más al ICCH junto a la UNNE. Desde el inicio de gestión venimos impulsando y acompañando a nuestros carnavales barriales para que tomen impulso y puedan ser cada año más grande en cada uno de los barrios de la ciudad”.

Para participar en la competencia de pasistas, escribir al 3624087476.

Para participar en la competencia de baterías, escribir al 3624087476.

Los talleristas

Gabriela Ceballos

Profesional de la danza y la gestión cultural con amplia trayectoria en dirección artística, formación y producción escénica. Directora de Wings Estudio Integral de Danzas y fundadora de International Samba Wings, institución dedicada a la capacitación, difusión y profesionalización de la samba en la región. Coreógrafa de la comparsa Sapucay y Directora del Ala de Passistas Internacional que participa en desfiles oficiales en Río de Janeiro, liderando proyectos de integración cultural entre Argentina y Brasil. Reconocida por su labor pedagógica, su capacidad de gestión y su liderazgo en la creación de propuestas artísticas de alto impacto.

Diego de Oliveira

Es un destacado referente de la samba en Brasil, con una trayectoria sólida en interpretación, percusión y dirección musical. Nacido en Nilópolis, es actualmente Director de Batería de la Escola de Samba Beija-Flor, una de las instituciones más emblemáticas del carnaval carioca. Se formó como pasista, mestre-sala y percusionista, desarrollando una carrera ascendente dentro de la “batería soberana”, donde llegó a ocupar el rol de Repique Mor, siendo reconocido por su excelencia técnica y musical.

Es bicampeón del concurso oficial de samba-enredo, y ha firmado composiciones premiadas en 2018, 2019 y 2023. Desde 2021 dirige la batería de Beija-Flor, consolidándose como uno de los líderes musicales más influyentes de su generación.

Paralelamente, impulsa su proyecto internacional “Workshop Toque de Bamba”, a través del cual ha dictado clases, talleres y seminarios en diversos países y estados, contribuyendo a la difusión global de la samba y acercando esta expresión cultural a nuevas audiencias.

Rodolfo Sebastián Forte

Desde pequeño se relacionó con el carnaval, confeccionando los trajes de sus hermanas. En 2010 decidió entrar por primera vez al carnaval. Luego se dedicó a realizar trajes que fueron premiados como mejor traje, aparte de realizar trabajos para reinas y destaques. Actualmente tiene a su cargo la Escuela de Carnaval de Corrientes.

Juan Maidana Torres

Es artesano, diseñador de vestuario e indumentaria. Nacido en Corrientes. A los 18 años ingresa al Ballet de Cámara de la Ciudad de Corrientes, dando sus primeros pasos como realizador de vestuario y desempeñándose a la vez como escenógrafo en distintas obras del Teatro Oficial “Juan de Vera”.

Desde el 2001 emprende labores como Artesano y Vestuarista de Carnaval, desempeñando hasta la fecha un vasto trabajo en distintas comparsas y localidades de las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa fe y Misiones así como también en las ciudades de Encarnación y Uruguayana de los hermanos países del Paraguay y Brasil respectivamente, recibiendo en varias oportunidades premios al “Mejor Traje”.

Se desempeñó como diseñador, realizador y colaborador de vestuarios de distintas obras de teatro, danza y artes escénicas en ciudades capitales como Buenos Aires, Asunción, Montevideo y Santiago de Chile.

Actualmente se encuentra cursando las carreras de “Diseño de Indumentaria y Textil” en la Universidad Popular y la “Tecnicatura Superior de Artes Escénicas” en la Escuela Pública de Gestión Social, ambas en la Ciudad de Resistencia. Desempeñándose además como maestro capacitador en la “Escuela de oficios de Carnaval” de la Provincia de Corrientes.