Lapachito: descarriló un tren de Belgrano Cargas por un desnivel de dos kilómetros en las vías

Un tren de la empresa Belgrano Cargas descarriló este miércoles por la tarde en la localidad de Lapachito, a unos 60 kilómetros de Resistencia. El incidente ocurrió alrededor de las 17:30, cuando una formación que circulaba por las vías principales salió de su traza debido a un importante desnivel en el tendido ferroviario.

El hecho motivó la intervención de la Comisaría La Verde, que fue enviada al lugar por la Sala de Emergencias 911. Según confirmaron fuentes policiales, al llegar al sitio los agentes constataron que varios vagones se encontraban fuera de las vías, aunque no se registraron personas heridas.

Una vía con desnivel y descarrilamientos frecuentes

En el lugar, el personal policial dialogó con Luis Heriberto Sánchez, encargado de la estación ferroviaria de Belgrano Cargas en Lapachito. El trabajador explicó que el tramo donde se produjo el descarrilamiento —desde el kilómetro 65 en dirección descendente hacia la Ruta Nacional 16— presenta un desnivel de aproximadamente dos kilómetros, situación que hace que “los vagones suelan descarrilar con frecuencia”.

El deterioro del tendido ferroviario en esa zona es una problemática conocida por los vecinos y los trabajadores del sector, quienes vienen manifestando desde hace tiempo la necesidad de intervenciones estructurales para evitar este tipo de incidentes.

Refuerzan la custodia policial

Tras constatar la situación, el Departamento Bancaria solicitó apoyo adicional para custodiar la formación ferroviaria y prevenir el acceso no autorizado mientras se realizaban las tareas de control y evaluación en el área afectada.

Por el momento, las autoridades no informaron daños materiales significativos ni interrupciones prolongadas del servicio, aunque se aguarda un informe técnico detallado de Belgrano Cargas para determinar las causas definitivas y el estado del tramo afectado.