Corrientes: últimos detalles para la instalación del pesebre autóctono en el anfiteatro José Hernández

Corrientes ultima detalles para la instalación de un pesebre autóctono en el anfiteatro José Hernández, en el marco de los preparativos para vestir de fiesta la ciudad, de cara al 8 de diciembre. Además, se colocarán tres árboles gigantes en diferentes puntos estratégicos.

El pesebre, una obra realizada por el artista Horacio Gómez, está elaborado con un concepto totalmente artesanal, fusionando la sagrada familia tradicional con la intervención de fauna autóctona de la región.

El secretario de Infraestructura, Mathias Cabrera, explicó que el artista Horacio Gómez está realizando la restauración de las imágenes del pesebre “para dejar todo listo el 8 de diciembre que es cuando cuando queremos hacer el encendido simbólico este, en el anfiteatro José Hernández”.

El funcionario explicó que las figuras sufrieron deterioro por estar expuestas a las inclemencias del tiempo en un lugar público. “Es necesario tener un mantenimiento, hacer restauraciones y nadie mejor que el artista Horacio Gómez para poder restaurar las figuras que creó y dejarlas en condiciones”, aseguró.

En ese sentido, Cabrera destacó la intervención del artista. “Esto es mano de obra 100% correntina, es un artista muy reconocido. Es un placer y un honor que elija trabajar con nosotros y que nos acompañe en este hermoso proyecto impulsado por la Municipalidad”, precisó.

DETALLES DEL PESEBRE

El diseñador artístico, Horacio Gómez, precisó que el pesebre es de “tamaño real, con un concepto orgánico, con la inclusión de animales regionales y con elementos de la naturaleza para que lo hagan más autóctono”.

“Si bien me encanta la tradición del pesebre, queríamos agregar esos detalles, que creo que lo hicieron un poco más particular y marcaron esa diferencia en relación a los otros pesebres”, agregó, y seguidamente explicó que “por supuesto que la Sagrada Familia está, se mantienen los Reyes Magos, pero aplicar un poco también la artesanía dentro de esta propuesta, creo que resultó muy interesante para toda la gente de Corrientes que pudo ir a apreciar la puesta escénica”.

En cuanto a las restauraciones, Gómez sostuvo que “se retocaron las ropas debido a que estuvieron expuestas a las inclemencias del tiempo. Se tuvo que volver a hacer los tratamientos sobre las telas para que queden como imágenes reales, se tocó mucho la pintura también de los rostros, entre otros detalles”. Además, adelantó que este año, el pesebre tendrá “pequeños cambios: la estrella va a estar más alta, la casa va a ser más grande, el cielo estrellado de fondo va a ser un poco más amplio”. OTROS PREPARATIVOS El secretario de Infraestructura precisó que la Municipalidad “instalará un árbol con toda una ornamentación en la plaza del Mercosur, también habrá otro de 9 metros en el final de la Costanera, frente al Club Boca Unidos”. Además, acompañando al pesebre, estará el “Árbol de los deseos”. Asimismo, señaló que personal municipal comenzó “a colocar todas las luminarias que son más de 130 decoraciones que van instaladas en las farolas de de toda la Costanera”.