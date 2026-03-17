Ezequiel Allende debutó con saldo positivo en el CAM

El piloto de Pampa del Infierno se recuperó de un desperfecto con su moto y logró disputar la carrera final que le permite sumar puntos en el arranque de la temporada en Santa Fe. Además, también tuvo su primera experiencia en la categoría 125 Graduados. La siguiente fecha será a fin de mes en Colonia Belgrano.



Este fin de semana se disputó la primera fecha del Certamen Argentino de Motociclismo 2026 y el piloto chaqueño Ezequiel Allende tuvo su estreno junto a su propio equipo en el circuito “David Dondoni” de Santa Clara de Buena Vista, departamento Las Colonias de Santa Fe. Esta es su tercera incursión en el CAM.

En la etapa de clasificación de la categoría 450cc, disputada el sábado, el oriundo de Pampa del Infierno terminó en el puesto número 28. “La clasificación fue complicada, tuvimos unos inconvenientes, pero lo supimos resolver de cara a la carrera del día siguiente”, declaró.

El domingo, en la primera etapa, el chaqueño marchaba en el quinto lugar cuando tuvo que abandonar la pista por un desperfecto en su Yamaha YZF 450. Cabe recordar que para ingresar a la carrera final los pilotos deben terminar dentro de los 18 primeros lugares. Por lo cual Allende tuvo que pasar por el Repechaje.

“La etapa de reclasificación fue muy buena, me pude recuperar para meterme dentro de los 18 que era el objetivo principal para la primera jornada, no es fácil meterse dentro de los clasificados a la carrera final, por eso estoy satisfecho. Estoy contento por la producción que realicé y la del equipo que supo sacar todo adelante cada inconveniente del fin de semana”, señaló Allende.

En la etapa final a 25 vueltas, donde 18 corredores disputaron los puntos de la primera jornada, el motociclista del interior provincial culminó décimo séptimo luego de ir peleando dentro de los diez primeros lugares y logró sumar sus primeros puntos del certamen que cuenta con 10 carreras a lo largo del año.

Además, Ezequiel Allende tuvo la oportunidad de correr en la categoría 125 Graduados bajo la bandera del equipo de Morales Competición en lo que fue su primera experiencia en una clase tradicional dentro del CAM.

Ahora, la segunda fecha del campeonato del CAM, se desarrollará en la localidad santafesina de Colonia Belgrano el fin de semana del 28 y 29 de marzo.

Cabe recordar que Ezequiel Allende cuenta con el apoyo de Casa Wesolowski SRL, Supermercados “El Arriero”, Municipalidad de Pampa del Infierno, Instituto del Deporte, Lotería Chaqueña, Amortiguadores Maipú, Ale Motos, Casinos GALA, +Power, Nordemaq, AM Banco de Pruebas y EA38 Moto Parts.