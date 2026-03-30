Presentaron la agenda 2026 del Guido Miranda

Esta mañana, desde el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), autoridades del Instituto de Cultura del Chaco presentaron la agenda 2026 del Complejo. La programación reúne propuestas de música, teatro, danza y humor pensadas para públicos de todas las edades.

De la conferencia participó Mario Zorrilla, presidente del ICCH, junto a Sandra Sisti, director del Guido Miranda. De esta manera, el espacio renueva su compromiso con la escena cultural regional y nacional ofreciendo espectáculos de distintos lenguajes artísticos.

Por su parte, Zorrilla expresó: “La verdad que estamos muy orgullosos de presentar una agenda sumamente variada en todos los rubros que nutre nuestros oídos y el campo escénico. Venimos trabajando en producciones que sean una mixtura entre lo que sucede a nivel regional y lo que sucede a nivel nacional. Así que este año pudimos armar una agenda sumamente interesante. Puedo adelantarles que dentro del plano musical vamos a contar con presencias rutilantes, importantísimas, como las de Elena Roger, Kevin Johansson, Coti, La orquesta épica del Nordeste, The Beats, Los Chechelos y Conociendo Rusia”.

“En el campo escénico, dentro de muy poquito, vamos a tener la actuación de Julio Chávez que viene a hacer su obra de teatro La Ballena. También vale destacar La risa que me parió, con Pablito Castillo, y La cena de los tontos. Este año tenemos como eje central la coproducción que estamos haciendo con el Teatro Nacional Cervantes en el marco del programa “El Cervantes produce en el país” con la obra Imago. La semana pasada anunciamos quiénes fueron los seleccionados. Vamos a tener grandes producciones de relevancia nacional e internacional como la presencia de Hernán Piquín y Los Tipitos, de Experiencia Queen, de Iván Noble. Y esto siempre por supuesto dentro de un contexto de presentar y seguir dando espacio a nuestros artistas locales donde vamos a tener la participación de los cuerpos estables del Instituto de Cultura como el Ballet Contemporáneo, la Orquesta Sinfónica y siempre trabajando con artistas de nuestra región, entre otras propuestas”, agregó el presidente de la cartera cultural.

Al tomar la palabra, Sandra Sisti contó: “Tal como lo dijo el presidente del Instituto de Cultura, el Guido Miranda vuelve a abrir sus puertas con una agenda artística muy variada, sosteniendo ciclos que tienen que ver con el teatro como Poen Alarcón, Aida Bertoni; ciclos de música como Preludios en el Bösendorfer, que es nuestro piano, un excelente instrumento que tenemos acá en el Complejo. También tenemos los ciclos de danza con solos, dúos o tríos, bailando muy cerquita del público”.

“Habrá funciones didácticas y también estamos a punto de lanzar la convocatoria para que las escuelas se inscriban para las visitas guiadas. Eso nos interesa mucho sostener porque hace a la formación del público. Nos estamos preparando para el 30 aniversario de esta institución, así que con más razón estamos apelando a la memoria de toda la gente, de todo el público, con la historia del Guido Miranda. También tenemos nuestro cine INCAA que tiene su agenda y ciclos variados para todos los gustos”, adelantó la funcionaria.

Agenda completa de abril

Miércoles 8 – 21.30 hs

Piano y canciones- Coqui Ortiz. Juan Mora. Paloma Ortiz- Ciclo Preludios en el Bösendorfer- (Música)

Viernes 10 – 21 hs

The Beats “A través del Tiempo”- (Música)

Sábado 11 – 21 hs

«La Risa Que Me Parió» – Pablito Castillo- (Humor)

Domingo 12 – 20 hs

Concierto Sinfónico – Clásicos del Cine- Orquesta Épica del Nordeste (Música sinfónica y coral en vivo)

Jueves 16 – 21 hs

Chechelos. Grupo invitado: La Orquesta del Cruce Viejo-(Música)

Sábado 18 – 21 hs

Lírica y Humor Los Tenores – Ópera Bis (Música)

Domingo 19 – 20.30 hs

La Ballena con Julio Chávez -(Teatro)

Miércoles 22 – 21 hs

Freak Show- Grupo Folio- Ciclo Poen Alarcón (Teatro)

Jueves 23 – 21 hs

El Hada de las muñecas – Ballet y Jazz Estudio LMD y Escuela de Ballet Verónica Turtola – (Danza)

Viernes 24 – 21.30 hs

Coti (Música)

Sábado 25 – 21hs

Kevin Johansen &Liniers- Gira Nea (Música)