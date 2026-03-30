Demoran a un hombre por filmar y fotografiar alumnos en una escuela de Resistencia

Un hombre de 30 años fue demorado este lunes por la mañana tras ser sorprendido tomando fotografías y grabando videos a estudiantes en un establecimiento educativo de Resistencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:50 en una escuela ubicada sobre avenida Alberdi al 2100, donde intervino personal de la División Patrulla Preventiva luego de un llamado que alertaba sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar los efectivos se entrevistaron con la directora de la institución, quien relató que el portero había detectado momentos antes a un hombre registrando imágenes de los alumnos dentro del predio.

De acuerdo con su testimonio, el comportamiento del sujeto generó alarma en el personal, ya que además de filmar y fotografiar, realizaba gestos inusuales como besar su teléfono celular luego de captar las imágenes. Asimismo, se indicó que no sería la primera vez que merodeaba la zona en días anteriores.

El portero logró demorar al individuo hasta la llegada de la policía, que lo identificó y lo encontró dentro de la dirección del establecimiento.

Durante la requisa, los agentes secuestraron un teléfono celular con batería y chip, además de una tarjeta de memoria de 64 GB dañada que el hombre llevaba oculta en una de sus zapatillas. También se hallaron un pendrive de 128 GB y un DVD en su mochila.

El sospechoso fue trasladado a la División Medicina Legal y posteriormente alojado en la Comisaría Sexta Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos incautados.

En tanto, se invitó a la directora del establecimiento a formalizar la denuncia para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.