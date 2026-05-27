Presentaron el nuevo servicio MEU, que brindará traslados gratuitos a adultos mayores

Este miércoles se realizó oficialmente el lanzamiento de MEU – Movilidad Ejecutiva Urbana, un nuevo servicio de movilidad urbana en Resistencia. Se trata de una propuesta innovadora orientada a reforzar la seguridad, la atención personalizada y la capacitación profesional de sus conductores.

La presentación se llevó adelante en la Casa de las Culturas, en el marco de una conferencia de prensa, donde directivos, trabajadores y medios de comunicación, conocieron los alcances de este nuevo sistema, impulsado desde la provincia junto a socios locales.

Fabio Zerpa, directivo de MEU, explicó que el proyecto nace con el objetivo de ofrecer una alternativa moderna y confiable en movilidad urbana, diferenciándose de las aplicaciones tradicionales, mediante un esquema basado en trabajadores certificados, capacitados y comprometidos con la atención humana y directa hacia el usuario.

«Queremos mejorar el servicio de movilidad urbana con una impronta local y solidaria, priorizando la seguridad, la responsabilidad y la cercanía con el vecino», sostuvo Zerpa, destacando además que la atención personalizada será uno de los principales pilares del sistema.

Uno de los aspectos más importantes del lanzamiento es la puesta en marcha del programa «Movilidad Solidaria», destinado a brindar asistencia gratuita a adultos mayores que necesiten concurrir a hospitales, sanatorios, centros médicos o realizar trámites vinculados a la salud.

El servicio contempla traslados gratuitos, acompañamiento y asistencia para aquellas personas mayores que muchas veces encuentran dificultades para movilizarse o acceder a plataformas digitales. «Todavía hay muchos abuelos que no manejan aplicaciones y esto les dificulta acceder a los servicios», explicó Zerpa durante la presentación.

Desde la empresa informaron que el sistema funcionará mediante contacto telefónico y WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones móviles, facilitando así el acceso de todos los usuarios.

Asimismo, informaron que este viernes se realizará una jornada especial de asistencia gratuita para adultos mayores durante la mañana y la tarde en la zona de Resistencia, destinada a facilitar traslados y trámites vinculados a la salud.

Las personas interesadas en acceder al servicio o solicitar información podrán comunicarse al número 3624-893081, donde recibirán atención personalizada y asesoramiento.

Durante el encuentro también tomó la palabra Andrea Flores, trabajadora conductora de MEU, quien destacó el valor humano y social de la iniciativa. Señaló que este proyecto no solo representa una fuente laboral digna para muchos trabajadores y jóvenes motociclistas, sino también una herramienta concreta de ayuda comunitaria.

Flores remarcó que detrás de cada traslado existe un fuerte compromiso social, acompañando diariamente a adultos mayores, personas con discapacidad y vecinos, que necesitan ayuda para realizar trámites médicos, retirar estudios o asistir a consultas de salud.

Asimismo, subrayó que este tipo de propuestas permiten generar inclusión laboral genuina y contribuir a la organización y dignificación de un sector históricamente precarizado.