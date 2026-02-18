INSSSEP: descartan corte de cobertura y anuncian ampliación en medicamentos con cobertura total

El presidente del INSSSEP, doctor Rafael Menese, descartó que exista un corte en la cobertura de la obra social a afiliados, luego de versiones que circularon en las últimas horas.

“Oficialmente no hay ningún corte a afiliados”, aseguró. Explicó que podría tratarse de un inconveniente técnico en el sistema, similar a una situación registrada días atrás, que fue solucionada en pocas horas. “Hubo una serie de problemas con bajas del sistema que se resolvieron inmediatamente una vez detectados”, precisó, y adelantó que verificarán de manera urgente cualquier nuevo inconveniente.

En cuanto a la provisión de medicamentos, Menese anunció la incorporación de tratamientos con cobertura del 100% para pacientes incluidos en el Fondo de Alta Complejidad (FAC) y personas con discapacidad. Se trata, principalmente, de medicación para prevención cardiovascular, como antihipertensivos y fármacos para dislipidemias, que eran reclamados por afiliados con enfermedades crónicas.

Desde hoy, esos tratamientos ya se encuentran disponibles con cobertura total en las farmacias sociales del INSSSEPpara los afiliados que integran esos programas especiales.

Además, adelantó que la próxima semana se realizará el anuncio formal de la reestructuración del Plan de Prevención Cardiovascular. A partir del 1° de marzo, la cobertura se extenderá a la red general de farmacias para el resto de los afiliados que no pertenecen al Fondo de Alta Complejidad ni al régimen de discapacidad.

En relación al abastecimiento general, el titular del organismo aseguró que la mejora es “sustancial y muy marcada”. Indicó que desde el 1° de diciembre se destinaron 16.000 millones de pesos a tratamientos de alto costo, especiales y oncológicos, logrando una regularización casi total en la entrega.

Respecto a la provisión de medicamentos para diabetes, explicó que en Resistencia la situación se normalizó hace un par de semanas y que en el interior provincial el proceso de regularización se completó entre fines de la semana pasada y los últimos días.

No obstante, reconoció que durante una recorrida en Pampa del Indio detectaron que pacientes debían trasladarse más de 100 kilómetros para retirar medicación en otra localidad, situación que calificó como “difícil de comprender” y que aseguró comenzará a corregirse para que los tratamientos lleguen directamente a cada comunidad.

Finalmente, Menese remarcó que los tratamientos de uso corriente continúan dispensándose a través de la red de farmacias del Colegio y la Cámara de Farmacias, mientras que los medicamentos de alto costo y oncológicos se entregan en las farmacias sociales del organismo.

El funcionario reiteró que el objetivo es consolidar la regularización del sistema y garantizar el acceso oportuno a los medicamentos en toda la provincia.