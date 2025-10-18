Pre-Cosquín 2026: El mejor Folklore gratis, en el Domo

La Municipalidad de Resistencia celebró este viernes el inicio del Pre Cosquín 2026, que se lleva adelante también este sábado 18, de 16 a 01 del domingo. Desde la organización central de este evento, el más importante de su tipo en el país y marca registrada en Latinoamérica y el mundo, no han dudado en destacar que Resistencia se ha convertido en una de las más importantes por su crecimiento sostenido en los últimos 9 años.

Más de 60 participantes subieron al escenario en este primer día; esperando otros tantos para la segunda jornada; también en un espacio con muchísima historia como el Domo del Centenario.

Para esta edición, la gestión que encabeza Roy Nikisch decidió aumentar el alcance de los premios a los que accederán los más de 100 artistas que viajarán desde esta sede. Por ello, además del alojamiento y viáticos que se brindaron a quienes viajaron este año, el intendente dispuso también el traslado en micro.

Gabriela Marina Méndez, veedora de Cosquín, se mostró como enamorada de la ciudad y la forma en la que se ha gestionado el concurso; algo que ella pudo sentir en carne propia: “Resistencia es espectacular, desde que me bajé del colectivo me recibieron hermoso, me tratan como una reina y me siento súper orgullosa; no tengo palabras, para mi es muy emocionante esto”.

Antes del inicio de la primera jornada se desarrolló la reunión de delegaciones; donde además se transmitió un mensaje de aliento por parte de don Luís Landriscina. Sobre esté ícono viviente de nuestra provincia, la región y puntualmente de Cosquín, la veedora comentó: “Tuve la posibilidad de conocer a Luís Landriscina el año pasado y, como toda la gente de Chaco, me ha sorprendido mucho como persona”.

El festival de Cosquín tiene un prestigio que no conoce de fronteras. Como referencia del folklore, participar es una finalidad en sí mismo; algo que Méndez resumió claramente: “Nosotros venimos acá a acompañar porque toda la gente que se va a subir al escenario viene a cumplir sueños; he sido testigo de lo que significa para cada participante subirse al escenario de Cosquín, es muy fuerte”.