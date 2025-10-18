Hallan el celular destruido de Gabriela Barrios en un pozo ciego y detienen a un segundo implicado por el femicidio en Avia Terai

La investigación por el homicidio agravado de Gabriela Araceli Barrios, de 20 años, ocurrido el pasado 13 de octubre en Avia Terai, avanzó con importantes resultados tras una serie de allanamientos realizados entre la mañana y el mediodía de este sábado.

El operativo, encabezado por personal del Departamento de Investigaciones Complejas Interior, división Sáenz Peña, y con la coordinación del fiscal Marcelo Soto, permitió el hallazgo de restos del teléfono celular de la víctima, destruidos y ocultos dentro de un pozo ciego en una vivienda del barrio Sur de esa localidad.

Según informó oficialmente la Policía, la medida judicial se concretó entre las 10:00 y las 13:30 horas en el domicilio de Bruno Salvatierra, quien ya se encuentra aprehendido como principal sospechoso del crimen. El procedimiento fue autorizado por el juez de Garantías de Sáenz Peña, Dr. Luis Alberto Kubicek, mediante la resolución N° 379/25.

Hallazgo clave en el fondo de la vivienda

Durante el allanamiento, que contó con la presencia de la moradora Mónica Noemí Monzón (31) y de testigos hábiles, los efectivos abrieron el pozo ciego ubicado en la parte posterior del inmueble. Para ello se contó con la colaboración del personal de Bomberos de Sáenz Peña, a cargo del comisario Jorge González, y de empleados municipales encabezados por Daniel Roa, quienes trabajaron con un camión atmosférico para extraer el contenido fecal del lugar.

Tras la limpieza total del pozo, los investigadores encontraron partes de un teléfono celular Motorola modelo E32, completamente destruido, con restos del chip de la empresa Personal y fragmentos del número de IMEI que coincidían con los datos del aparato denunciado por Natalia Vanesa Barrios, madre de la víctima.

Junto al hallazgo del teléfono, los peritos también secuestraron un par de alpargatas color azul, talle 42, con manchas rojizas que podrían ser de sangre, y que fueron remitidas para pericias científicas. El resultado del procedimiento fue catalogado como positivo.

Un segundo allanamiento y nuevas detenciones

Horas más tarde, conforme a una segunda orden judicial (resolución N° 380), se llevó adelante otro allanamiento en una vivienda ubicada sobre avenida 11 y avenida 13, propiedad de Luis Ángel Salvatierra, hermano del principal detenido.

Aunque en el lugar no se halló al propietario y el procedimiento resultó negativo, nuevas averiguaciones permitieron determinar que dos familiares del principal sospechoso se encontraban en zona rural de Concepción del Bermejo.

En un trabajo conjunto entre las comisarías de Avia Terai y Concepción del Bermejo, fueron conducidos Luis Ángel Salvatierra (60) y su hijo Luis Ángel “Lucho” Salvatierra (24). A este último se le secuestró un teléfono celular Samsung Galaxy A05, considerado de interés en la causa.

Por disposición del fiscal actuante, el joven de 24 años fue notificado de su aprehensión por presunta complicidad en el ocultamiento del cuerpo de la víctima, mientras que su padre quedó supeditado a actuaciones contravencionales por infracción a la Ley 850-J.

Avances periciales y resultado preliminar de la autopsia

Fuentes judiciales confirmaron además que personal técnico de la División de Investigaciones procedió al resguardo de material fílmico obtenido de las cámaras del local comercial “Maxikiosco Punto 12”, donde se observan imágenes de la víctima junto al presunto autor antes del crimen.

Por otra parte, el informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo de Gabriela Barrios determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, además de presentar politraumatismos múltiples en el cuerpo, rostro y cabeza, lo que refuerza la hipótesis de un femicidio con extrema violencia.

Fiscalización del procedimiento

El operativo completo fue supervisado por el comisario inspector Juan Coman, jefe de la Zona IX Interior, y por el comisario principal Ramón Darío Romero, jefe del Departamento de Investigaciones Complejas Interior.

El parte oficial fue firmado por el comisario Diego Alberto Moreyra, jefe de la unidad, quien destacó la coordinación entre las divisiones policiales y el Ministerio Público Fiscal, y señaló que la investigación continúa con nuevas diligencias en curso.