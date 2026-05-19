“Pint of Science” 2026: la UNNE lleva ciencia y solidaridad a Conejo Negro en Resistencia

Este martes en la chaqueña, y con auspicio de la UNNE, se concretará una nueva edición de este festival internacional que lleva la ciencia fuera de los ámbitos científicos, por medio de charlas en bares. En esta ocasión, la entrada en el Nodo Nea será un alimento no perecedero para el Centro de Ayuda Integral al Discapacitado del Norte, de Juan José Castelli, Chaco.

Bajo la consigna de que «la ciencia se entiende mejor —y se disfruta más— con una cerveza en la mano y buena compañía», la Universidad Nacional del Nordeste vuelve a sumarse al festival “Pint of Science” que cada año se realiza, durante tres días, en bares de todo el mundo.

En esta edición 2026, la UNNE suma solidaridad: la entrada a los encuentros, el que se realizaró el lunes 18 de mayo en Corrientes y el que se desarrollará el martes 19 en Resistencia, será un alimento no perecedero para el Centro de Ayuda Integral al Discapacitado del Norte, de Juan José Castelli, Chaco; una de las localidades más afectadas por las intensas lluvias e inundaciones de abril pasado.

En tanto, en la ciudad de Resistencia «Pint of Science” se llevará el martes 19 de mayo a las 18.30 horas, en el bar “Conejo Negro”, ubicado en la calle Liniers 22.

El Dr. Alejandro Silva será el encargado de abrir el festival en la capital chaqueña, con la charla «Imágenes clandestinas. Ciencia a partir de eso que miramos a escondidas».

El disertante es Investigador Asistente del CONICET, Doctor en Comunicación (UNLP), Profesor Universitario en Comunicación Social, Licenciado en Comunicación Social y Técnico en Periodismo (UNNE), y Profesor Adjunto de la asignatura Semiótica en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC-UNNE).

Como cierre, la Mgter. Gisela Alvarez y Alvarez, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, brindará la charla «CHISME CIENTÍFICO. ¿Lo digo o no lo digo? La importancia de divulgar la ciencia».

Mostrar la Ciencia

El “Pint of Science” tiene como objetivo ofrecer charlas interesantes, divertidas y relevantes sobre investigación científica actual en un formato alternativo, pues se realizan en bares.

Gestionado por voluntarios e impulsado originalmente por una comunidad de investigadores de postgrado y postdoctorales, cada año, el festival se lleva a cabo durante tres días en el mes de mayo, en bares de todo el mundo simultáneamente.

En la edición 2025 Pint of Science se concretó en 521 ciudades de 27 países, con 2.429 eventos en 631 bares, con 3.342 disertantes que compartieron sus investigaciones de forma cercana, divertida y brillante.

En Argentina el año pasado el evento contó con 24 charlas, 82 oradores y más de 1300 personas que se acercaron a los bares de las diez ciudades que se sumaron a la propuesta.

Para la edición 2026, «Pint of Science-Argentina» se desarrollará en 13 sedes de 14 ciudades en todo el país, como Corrientes y Resistencia donde la UNNE volverá a auspiciar el evento para el nodo NEA, integrado por autoridades, investigadores y gestores tecnológicos de la Universidad Nacional del Nordeste.

En diálogo con UNNE Medios, explicaron que se quiere proporcionar un espacio que permita a estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, autoridades y a la ciudadanía en general “conversar acerca de la investigación con las personas que la llevan a cabo”.

En el caso de la región NEA, la primera experiencia de participación en Pint of Science en el año 2025 se desarrolló con éxito, con aproximadamente 250 asistentes entre los dos bares de las capitales correntina y chaqueña, y se espera este año volver a tener similar repercusión.

En tanto, desde la Secretaría General de Ciencia y Técnica comentaron que la UNNE viene realizando distintos tipos de eventos para visibilizar su actividad científica, y en esa línea, “Pint of Science” representa una propuesta innovadora de que el público de forma distendida pueda escuchar sobre ciencia, en especial de la ciencia que realizada en la UNNE.

Resaltaron que la edición 2026 permitirá sostener la presencia de la región NEA en el mapa mundial de este evento de creciente interés en el público en general.