Barranqueras: continúan con éxito los talleres culturales gratuitos

La Municipalidad de Barranqueras informó que siguen en marcha los talleres culturales gratuitos, con una destacada participación de vecinos interesados en actividades artísticas.

Desde la Secretaría de Cultura y Turismo señalaron que en el Centro Cultural La Flota se dictan clases de folclore abiertas a la comunidad, que se desarrollan los miércoles a las 20:30 y aún cuentan con cupos disponibles.

La propuesta forma parte de una política de promoción cultural orientada a la formación de nuevos talentos locales y al acceso gratuito a espacios de aprendizaje artístico.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a sumarse a estas iniciativas, que buscan fortalecer la identidad cultural y generar oportunidades de desarrollo en la comunidad.