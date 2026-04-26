Barranqueras: continúan con éxito los talleres culturales gratuitos

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La Municipalidad de Barranqueras informó que siguen en marcha los talleres culturales gratuitos, con una destacada participación de vecinos interesados en actividades artísticas.

Desde la Secretaría de Cultura y Turismo señalaron que en el Centro Cultural La Flota se dictan clases de folclore abiertas a la comunidad, que se desarrollan los miércoles a las 20:30 y aún cuentan con cupos disponibles.

La propuesta forma parte de una política de promoción cultural orientada a la formación de nuevos talentos locales y al acceso gratuito a espacios de aprendizaje artístico.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a sumarse a estas iniciativas, que buscan fortalecer la identidad cultural y generar oportunidades de desarrollo en la comunidad.

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