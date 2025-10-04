Piden elevación a juicio por lavado al matrimonio Sena

El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó la elevación parcial a juicio contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, en carácter de coautores. Sostuvo que la instrucción “se encuentra completa” y que los imputados pusieron en circulación fondos de origen ilícito vinculados a fraudes a la administración pública provincial, valiéndose, entre otras maniobras, de la Fundación Dr. Saúl Andrés Acuña.

Según la acusación, durante la investigación se descubrió la adquisición y movimiento de vehículos e inmuebles sin correlato con ingresos lícitos; gastos contables abultados en los balances 2022 de la fundación para “aplicar” dinero de origen espurio; extracciones en efectivo que impidieron la trazabilidad.

Patrimonios bajo la lupa

Según AFIP y DNRPA, Sena incorporó sucesivas camionetas Toyota Hilux, un camión Ford F-350, un acoplado y, en mayo de 2023, una Hilux SRX 4×4 por $19.662.276 en cotitularidad con Acuña. También posee tierras originadas en adjudicaciones del Instituto de Colonización

Acuña, además de vehículos en cotitularidad, figura con una Hilux 4×2 propia (2016) y la compra por boletos no inscriptos de dos departamentos (Don Bosco 590) y un inmueble en Colonia Benítez (adquirido en 2016 y vendido en 2021). El matrimonio registró viajes al exterior (Paraguay, Uruguay, Brasil e Italia) “incongruentes con su perfil fiscal”.

La “caja” de la Fundación y el salto de gastos

La Fundación Dr. Saúl Andrés Acuña, presidida por Sena y con Acuña como tesorera, facturó exclusivamente al Estado provincial (Infraestructura, Salud, Desarrollo Social, IAFEP, entre otros).

Acreditaciones bancarias : de $16,4 millones (2015) a $141,9 millones (ene-jun 2023) .

: de a . Intervención y hallazgos : la IGPJ la intervino el 15/06/2023 y luego dispuso su disolución y liquidación . El informe de interventores (04/12/2023) detectó un faltante de $62.781.127,65 y fondos anticipados por IAFEP para 40 viviendas sin ejecución.

: la IGPJ la intervino el y luego dispuso su . El informe de interventores (04/12/2023) detectó un y para sin ejecución. Gastos 2022 bajo sospecha : Mano de obra y materiales : $120,9 millones (+238% real vs. 2021), sin respaldo equivalente en compras registradas (≈ $23,5 millones en facturas) y sin empleados registrados . Personal del Centro de Salud : $38,4 millones con ingresos de Salud por $6,36 millones en el período.

Para la fiscalía, se trató de “gastos falsos” para blanquear desvíos de fondos públicos.

IAFEP, anticipos y un camión de $39,7 millones

El IAFEP comprometió cuatro expedientes por $160 millones (31/03/2023) y pagó $48 millones de anticipos (30%). Una inspección constató que no había obra en la chacra asignada. Ante la intimación a reintegrar, la fundación ofreció dación en pago de un camión Mercedes-Benz Atego 1721 ($39,71 millones), adquirido con un aporte no reintegrable del propio IAFEP en abril de 2023: para la fiscalía, una salida improcedente.

El punto de partida: el allanamiento por el “caso Cecilia”

La pesquisa nació tras el allanamiento del 9 de junio de 2023 en la casa de los Sena (investigación por la desaparición de Cecilia Strzyzowski), donde se secuestraron más de seis millones de pesos sin justificación de origen. Ese hallazgo, sumado a exteriorizaciones patrimoniales, motivó la investigación por lavado. En paralelo, el 19 de febrero de 2024 el Juzgado Federal N° 1 procesó a Sena y Acuña en otra causa por trata laboral (art. 145 bis, calificada).

Sabadini pidió elevar parcialmente a juicio, anticipando que podrá producirse prueba pendiente, como el resultado del art. 18 de la Ley 27.430 (Régimen Penal Tributario) respecto de la fundación, y se discutirán medidas de decomiso (art. 305 CP) sobre bienes presuntamente ligados al delito.