Pedro Llorens: «For Ever tiene buen plantel, vamos a salir todos juntos de esta situación»

Pedro Llorens fue presentado de manera formal como nuevo DT de For Ever este lunes por la tarde en la sala de conferencias del club. Este martes asumirá sus funciones y dirigirá la primera práctica de cara al juego del domingo, a las 17, cuando el elenco chaqueño reciba a All Boys por la 9ª fecha de la Primera Nacional de fútbol.

Llorens fue presentado por el presidente del «negro», Héctor Gómez, y luego analizó el presente del equipo, que se encuentra último en la zona A con dos empates y cinco derrotas (la última el domingo ante Los Andes. «Tuve un diálogo con los jugadores, los escuché, y los empecé a conocer que es lo más importante, por eso mi viaje a Buenos Aires en la semana. Hay un grupo de jugadores muy interesante, hay muchas individualidades, en este caso están en la parte baja de la tabla, pero For Ever tiene buen plantel, vamos a salir todos juntos de esta situación. Creo que la elección de los jugadores fue óptima», indicó Llorens.

El entrenador nació en La Plata, pero es cordobés por adopción ya que desde los ocho meses vive en Córdoba. Tiene 49 años y fue ayudante campo durante mucho tiempo en Racing de Córdoba. Su último equipo como DT principal fue Olimpo de Bahía Blanca en 2024. «Hace mucho tiempo decidí dedicarme a esto, desde 2013 cuando dejé de jugar al fútbol. Pasé por casi todas las categorías: Ligas, Regionales, Federal A y Nacional B. Me fui preparando día a día para estos desafíos y entiendo que las cosas llegan en los momentos justos».

LE GUSTA EL 4-4-2

«Al ver muchos partidos de For Ever ya voy imaginando dónde puedo poner a cada jugador. Y seguiremos estudiando todo de acuerdo al sistema de juego que utilizamos. Por lo general me gusta jugar 4-4-2, por ahí puede variar un poco de acuerdo a qué volante interno utilizamos. Puede ser un 4-3-1-2. Mi idea es tratar de trabajar de atrás hacia adelante, buscar solidez y tener un ataque directo».

«Tenemos que darle respuestas al club y a la gente. Y necesitamos poner esa energía en funcionamiento y conseguir resultados. Hay que tratar de focalizar en el trabajo», explicó Llorens. Y agregó: «Agradezco a la dirigencia por la confianza y a toda la gente de For Ever que me recibió estos días de muy buena manera. No dudé en venir porque busco desafíos superiores. For Ever es uno de los más grandes del interior».