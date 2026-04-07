Chile reiteró su apoyo a la Argentina en el reclamo por Malvinas

En el marco de la reunión entre el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente Javier Milei en Casa Rosada este lunes, las cancillerías de ambos países emitieron un comunicado conjunto, en el que se refirieron a distintos puntos de la relación bilateral .

«El Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes», señaló el comunicado.

Reafirmó la necesidad de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte «reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales».

En este sentido, ambos cancilleres remarcaron su compromiso de continuar con la cooperación en el continente antártico, y destacó la relación estratégica entre ambos países sustentada en los valores y principios del Sistema del Tratado Antártico.