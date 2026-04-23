Investigan a una médica trucha que «ejercía» en los hospitales de Quitilipi y Plaza

La justicia chaqueña inició una investigación penal, tras detectarse que una mujer desempeñaba funciones como médica de guardia en establecimientos públicos, donde utilizaba una matrícula profesional que no le pertenecía.

La denuncia fue radicada este miércoles al mediodía, ante la Comisaría de Machagai, por el director de la Región Sanitaria 2.

La irregularidad fue descubierta luego de una consulta ante el Ministerio de Salud Pública, donde se constató que el número de matrícula provincial exhibido por la supuesta profesional pertenece, en realidad, a un médico varón.

De acuerdo a las actuaciones, la mujer cumplía guardias en los hospitales de Presidencia de la Plaza y Quitilipi. Como evidencia, se presentaron fotocopias certificadas de registros electrónicos, libros de guardia y derivaciones médicas al Hospital 4 de Junio, las cuales contaban con la firma y el sello de la sospechosa.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, bajo la órbita de Marcelo Soto, quien ordenó la elevación inmediata de las actuaciones para avanzar con las medidas legales correspondientes por presunta usurpación de títulos y honores.