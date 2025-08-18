Patinadoras de Colonia Popular brillaron en el Torneo Provincial en Puerto Tirol

El deporte de Colonia Popular volvió a ser noticia gracias al destacado desempeño de sus representantes en el Tercer Torneo Provincial de Patín Artístico, realizado el pasado domingo 17 de agosto en la localidad de Puerto Tirol.

Las jóvenes deportistas del Centro de Experiencias Creativas Popular se subieron al podio con excelentes resultados, llevando orgullo y alegría a toda la comunidad.

Zoe Barco alcanzó el 1° puesto , demostrando talento y seguridad en cada una de sus presentaciones.

Amira Auad también conquistó el 1° puesto , ratificando el gran nivel que viene mostrando en la disciplina.

Elna Pertile logró el 3° puesto, sumando un nuevo reconocimiento al esfuerzo constante en los entrenamientos.

La participación de las patinadoras estuvo acompañada por la entrenadora Giuliana Codutti, quien recibió un especial reconocimiento por su dedicación, acompañamiento y compromiso con cada una de las alumnas.

Desde el municipio celebraron este logro como un verdadero motivo de orgullo colectivo, destacando que el deporte no solo fomenta la disciplina, el esfuerzo y la superación personal, sino que también fortalece la unidad comunitaria y abre caminos de crecimiento para las infancias y juventudes.

El torneo reunió a delegaciones de distintas localidades chaqueñas y se consolidó como una instancia clave para el desarrollo del patín artístico en la provincia. En ese marco, la presencia y el protagonismo de Colonia Popular ratifican el potencial deportivo local y el trabajo sostenido de instituciones y familias que apoyan a los jóvenes talentos.