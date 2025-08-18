Comienza la III Feria del Libro de la UNNE con “Palabras que transforman, ideas que construyen”

WhatsApp Image 2025-08-18 at 14.01.51

Desde este martes 19 al 24 de agosto se desarrollará en el Centro Cultural Nordeste, A. Illia 355, de la capital chaqueña. La agenda incluye presentaciones literarias, académicas, conversatorios y espectáculos musicales. También talleres de expresión artística para escuelas primarias y secundarias y un streaming informativo. Conocé el programa en esta nota.

✍️En UNNE Medios: https://acortar.link/gIuxUC
📱 Contacto: Arq. Javier Vargas – Director del Centro Cultural Nordeste (CCN) de la UNNE – 362 4 33-7363.

Más Noticias

1444060w790h527c.jpg

La cartelera del Teatro Vera presenta una amplia variedad

Aventuras-Mineras

«Aventuras Mineras» en los escenarios de Resistencia y Corrientes

ElBosqueEncantado

El musical «El Bosque Encantado: Historia de Hielo 2» llega a Resistencia y Corrientes

Te pueden interesar

judo (2)

El espíritu inclusivo del judo: un camino de vida para toda la familia

WhatsApp Image 2025-08-18 at 14.01.51

Comienza la III Feria del Libro de la UNNE con “Palabras que transforman, ideas que construyen”

535130967_17888348529339851_1893417798653137399_n

Patinadoras de Colonia Popular brillaron en el Torneo Provincial en Puerto Tirol

WhatsApp Image 2025-08-18 at 13.51.10

Patricio Amarilla Asumió Como Subsecretario De Industria Y Comercio

536272735_1191318923035604_650811491168655365_n

Multitudinaria celebración del Día del Niño en Juan José Castelli