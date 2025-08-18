Comienza la III Feria del Libro de la UNNE con “Palabras que transforman, ideas que construyen”
Desde este martes 19 al 24 de agosto se desarrollará en el Centro Cultural Nordeste, A. Illia 355, de la capital chaqueña. La agenda incluye presentaciones literarias, académicas, conversatorios y espectáculos musicales. También talleres de expresión artística para escuelas primarias y secundarias y un streaming informativo. Conocé el programa en esta nota.
✍️En UNNE Medios: https://acortar.link/gIuxUC
📱 Contacto: Arq. Javier Vargas – Director del Centro Cultural Nordeste (CCN) de la UNNE – 362 4 33-7363.