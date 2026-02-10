San Bernardo incorporó una nueva bomba para mejorar el escurrimiento del agua

El Municipio de San Bernardo sumó una nueva bomba al sistema de drenaje pluvial con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas y prevenir anegamientos en distintos sectores de la localidad.

Se trata de una bomba Picas modelo DMC 400, con una capacidad de bombeo de hasta 4 millones de litros de agua por hora, que permitirá optimizar el escurrimiento y fortalecer la infraestructura hídrica municipal.

Desde el municipio destacaron que la incorporación de este equipamiento representa una inversión clave en materia de prevención, especialmente en épocas de precipitaciones abundantes, cuando aumenta el riesgo de acumulación de agua en calles y zonas bajas.

La nueva bomba se suma a las acciones que viene desarrollando la gestión local para mejorar el sistema de drenaje y brindar respuestas más rápidas y eficientes ante contingencias climáticas, priorizando el cuidado de los vecinos y la infraestructura urbana.