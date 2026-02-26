Para la comunidad ARMY: proyectarán un concierto de BTS n la pantalla del Cine del Guido Miranda

El sábado 7 de marzo a las 20, en el Cine del Guido Miranda (Colón 164) del Instituto de Cultura del Chaco, se realizará la proyección especial del concierto BTS LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [The Final] en pantalla grande.

La propuesta invita a vivir una experiencia única que trasciende el formato cinematográfico: no se trata solo de un recital en cine, sino de un encuentro para compartir el mensaje de amor propio, aceptación y solidaridad que BTS transmite en cada escenario, derribando prejuicios y uniendo culturas a través del arte.

Para las ARMY del NEA será una oportunidad de sentir la energía de un show en vivo, rodeadas de personas que comparten la misma pasión, y de anticipar la esperada llegada del grupo a la Argentina en octubre.

“Música, emoción y comunidad ARMY en la gran pantalla. Una noche para celebrar juntas”, aseguran desde la producción del espacio.

Las entradas tienen un valor de $4000 (con cupos limitados).

La venta en puerta se realizará el mismo día del evento, de 18.30 a 19.30, únicamente para aquellas entradas que no hayan sido adquiridas de manera virtual. Una vez iniciada la función, las puertas se cerrarán para garantizar que la experiencia pueda disfrutarse desde el comienzo.